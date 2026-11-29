Потужне кліматичне явище Ель-Ніньйо, яке спричиняє нагрівання поверхневих вод Тихого океану, наближається до піку. Однак уже у 2027 році його може змінити протилежна фаза — Ла-Нінья, що характеризується охолодженням океанічних вод.

Такий сценарій прогнозують кліматичні моделі, пише видання Novinky.

Наприкінці листопада інтенсивність Ель-Ніньйо знову почала зростати після короткочасного ослаблення на початку місяця. За аналізом кліматолога Зеке Гаусфатера, температура поверхні океану в ключовій зоні Nino 3.4 перевищила середні показники на 3,54 градуса. Це майже на пів градуса більше за попередній добовий рекорд, встановлений у листопаді 2015 року.

Очікується, що нинішнє Ель-Ніньйо досягне максимальної інтенсивності на межі 2026 та 2027 років. Після цього явище почне слабшати.

За прогнозом американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), імовірність повернення нейтральних умов у тропічній частині Тихого океану в період із травня до липня 2027 року становить 75%.

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Водночас нейтральна фаза може тривати недовго. Експериментальна модель метеоролога Андрея Фліса з Severe Weather Europe, яка використовує машинне навчання для прогнозування кліматичного циклу ENSO на 15 місяців уперед, передбачає швидкий перехід до Ла-Ніньї.

Це означатиме, що температура поверхневих вод Тихого океану опуститься нижче середніх значень.

Подібні зміни вже відбувалися після особливо потужних епізодів Ель-Ніньйо. Зокрема, у 1972–1973, 1982–1983, 1997–1998 та 2015–2016 роках після теплих фаз розвивалася Ла-Нінья.

Однією з причин такого переходу є значне скорочення запасів тепла в екваторіальній частині Тихого океану.

Водночас перехід до Ла-Ніньї не обов'язково означатиме, що 2027 рік буде холодним. За прогнозами, він може залишатися надзвичайно теплим через запізнілу реакцію атмосфери на зміну температури океанічних вод.

Однак кліматичні зміни можуть вплинути на географічний розподіл опадів у різних регіонах світу.

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