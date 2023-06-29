Жизнь на колесах: семья из шести человек переехала в двухэтажный автобус (фото)

Конрад Кирк и Николь Маккарти купили автобус и переделали его в дом на колесах. После ремонта в их новом жилье теперь есть ванная комната, гостиная, отдельная кухня, небольшой гараж и спальня с открытой планировкой.

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В Векобритании 31-летние Конрад Кирк и Николь Маккарти переоборудовала двухэтажный автобус Daimler Fleetline 1978 года в дом отдыха на колесах. Со временем семья из 6 человек настолько полюбила новое жилье, что решила переехать в него на постоянной основе. Об этом пишет Daily Star.

Семейная пара купила двухэтажный автобус Daimler Fleetline 1978 Rod-Bodied в сентябре 2021 года за 2 000 фунтов стерлингов. Они планировали переоборудовать транспортное средство в роскошный передвижной дом отдыха, чтобы не платить за отельные номера во время отпуска.

Однако после завершения ремонта Конрад и Николь решили освободить свой арендованный дом с тремя спальнями в Ротерхэме, Южный Йоркшир, и переехать в автобус на постоянной основе со своими четырьмя дочерьми — Луной, Поппи, Саммер и Фиби. Такая идея сначала показалась им шуткой, но помогла экономить 1300 фунтов в месяц.

Автобус базируется в Ротерхэме, Южный Йоркшир, где дети ходят в школу, но постоянно ездит по окрестностям Фото: коллаж Фокус

Автобус базируется в Ротерхэме, Южный Йоркшир, где дети ходят в школу, но постоянно ездит по окрестностям.

После переоборудования, которое обошлось семье примерно в 8 000 фунтов стерлингов, в полностью отремонтированном автобусе теперь есть ванная комната, гостиная, отдельная кухня, небольшой гараж и спальня открытой планировки с двуспальной и двумя двухъярусными кроватями.

"Семья и друзья оказали нам огромную помощь советами и знаниями. Мы работали с тем, что нам было доступно, чтобы снизить расходы — например, использовали переработанные детали и повторно использовали некоторые предметы", — сказал Конрад.

Переоборудования автобуса обошлось семье примерно в 8 000 фунтов стерлингов Фото: SWNS

Маленькие дочки супругов принимали активное участие в перестройке, помогая родителям в таких работах, как распиловка древесины и измерения.

"Они приобрели навыки, которые обычные дети не получили бы в школе", — добавил отец.

Сейчас у семьи более 200 00 подписчиков в TikTok, где они делятся своими ежедневными приключениями и подробностями своей жизни. Их часто спрашивают, как они вмещают шесть человек в автобус, но дети днем учатся в школе, а в свободное время они предпочитают быть на природе.

Ранее Фокус писал, что в США девушка превратила самолет Boeing 777 в "дом мечты" с секретной комнатой. Карла Кэри приобрела списанное воздушное судно в июне 2020 года, поскольку не смогла найти подходящий участок для строительства дома.

Также сообщалось, что в Британии секретный особняк с двумя галереями спрятан у всех на виду. Жилье имеет свою длинную и не простую историю. Долги годы дом находился в плохом состоянии. Сегодня здание I класса, построенное в 1704 году, управляется самоокупаемой благотворительной организацией.