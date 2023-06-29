Життя на колесах: сім'я із шести осіб переїхала у двоповерховий автобус (фото)

Конрад Кірк і Ніколь Маккарті купили автобус і переробили його в будинок на колесах. Після ремонту в їхньому новому житлі тепер є ванна кімната, вітальня, окрема кухня, невеликий гараж і спальня з відкритим плануванням.

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У Великобританії 31-річні Конрад Кірк і Ніколь Маккарті переобладнали двоповерховий автобус Daimler Fleetline 1978 року в будинок відпочинку на колесах. Згодом сім'я з 6 осіб настільки полюбила нове житло, що вирішила переїхати в нього на постійній основі. Про це пише Daily Star.

Сімейна пара купила двоповерховий автобус Daimler Fleetline 1978 Rod-Bodied у вересні 2021 року за 2 000 фунтів стерлінгів. Вони планували переобладнати транспортний засіб у розкішний пересувний будинок для відпочинку, щоб не платити за готельні номери під час відпустки.

Однак після завершення ремонту Конрад і Ніколь вирішили звільнити свій орендований будинок із трьома спальнями в Ротергемі, Південний Йоркшир, і переїхати в автобус на постійній основі зі своїми чотирма доньками — Луною, Поппі, Саммер і Фібі. Така ідея спочатку здалася їм жартом, але допомогла економити 1300 фунтів на місяць.

Автобус базується в Ротерхемі, Південний Йоркшир, де діти ходять до школи, але постійно їздить околицями Фото: колаж Фокус

Автобус базується в Ротерхемі, Південний Йоркшир, де діти ходять до школи, але постійно їздить околицями.

Після переобладнання, яке обійшлося сім'ї приблизно у 8 000 фунтів стерлінгів, у повністю відремонтованому автобусі тепер є ванна кімната, вітальня, окрема кухня, невеликий гараж і спальня відкритого планування з двоспальним і двома двоярусними ліжками.

"Сім'я і друзі надали нам величезну допомогу порадами й знаннями. Ми працювали з тим, що нам було доступно, щоб знизити витрати — наприклад, використовували перероблені деталі та повторно використовували деякі предмети", — сказав Конрад.

Переобладнання автобуса обійшлося родині приблизно у 8 000 фунтів стерлінгів Фото: SWNS

Маленькі доньки подружжя брали активну участь у перебудові, допомагаючи батькам у таких роботах, як розпилювання деревини та вимірювання.

"Вони набули навичок, які звичайні діти не отримали б у школі", — додав батько.

Зараз у сім'ї понад 200 00 підписників у TikTok, де вони діляться своїми щоденними пригодами й подробицями свого життя. Їх часто запитують, як вони вміщують шістьох людей в автобус, але діти вдень навчаються в школі, а у вільний час вони вважають за краще бути на природі.

Раніше Фокус писав, що в США дівчина перетворила літак Boeing 777 на "дім мрії" з секретною кімнатою. Карла Кері придбала списане повітряне судно в червні 2020 року, оскільки не змогла знайти відповідну ділянку для будівництва будинку.

Також повідомлялося, що в Британії секретний особняк із двома галереями захований у всіх на виду. Житло має свою довгу і не просту історію. Довгі роки будинок перебував у поганому стані. Сьогодні будівля I класу, побудована 1704 року, управляється самоокупною благодійною організацією.