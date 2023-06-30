"Это очень смешно": курицы каждый день атакуют несчастную женщину

Женщина возмущена тем, что ее соседка позволяет своим курам свободно гулять в ее саду, а это означает, что каждый раз, когда она открывает дверь, они "смотрят" на нее.

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Женщина страдает от того, что ее соседка позволяет своим курицам свободно разгуливать в ее дворе, в связи с чем пернатые стали ее личным кошмаром и преследователями. Об этом 29 июня сообщает издание Mirror.

Женщина обратилась за поддержкой к пользователям форума Mumsnet. Женщина объяснила, что всякий раз, когда она открывает заднюю дверь, чтобы выйти в сад, на нее "смотрит" около шести цыплят, и когда она выходит в свой сарай, они "бегут на нее", потому что думают, что она собирается их покормить.

"Я не фанат цыплят. Я имею в виду, что они вкусные, но мне не нравятся они на моем заднем дворе весь день. Я как бы пробиваюсь через них. Если я иду в свой сарай, они бегут на меня, так как думают, что там есть еда. Я знаю, что это противно, но они не мои, и я просто не хочу, чтобы они были в моем саду. Как вы думаете, нормально ли просить мою соседку оставить их на своей территории?", — обратилась за поддержкой она.

Комментаторы сначала были сбиты с толку ее сообщением. К примеру, один человек сказал: "Я сожалею о вашем тяжелом положении, но это очень смешно".

Некоторые комментаторы начали давать ей советы, некоторые из которых оказались дельными. Например ей предложили завести дома кошку или борзую собаку, чтобы соседка быстро "узнала о том, какими могут быть последствия того, когда ее куры гуляют на свободе".

Кто-то написал: "Вполне разумно ожидать, что ваш сосед будет держать своих кур в своем саду. Не все любят кур. А они — машины для какашек".

"Заведите кошку или борзую! Очень скоро они станут "бывшими" цыплятами. А если серьезно, соседка должна загнать их в загон и убрать с вашей территории", — поддержали женщину пользователи сети.

Некоторые посоветовали женщине, что ей следует поговорить с соседями о цыплятах, так как они обязательно должны находиться в курятнике, а не бродить на свободе, тем более, что они подвергаются риску нападения лисиц.

Как написал другой пользователь: "Если ваш дом расположен прямо посреди фермы (а ваш сосед — фермер), то, возможно, следует ожидать кур во дворе. В противном случае разумно сказать, что вы не хотите, чтобы они были в вашем саду".

Напомним, в Китае суд вынес приговор мужчине, который до смерти запугал более тысячи кур своего соседа.

Также напомним, недавно Фокус писал об исследованиях ученых над ответом на вечный вопрос: "Что было первым: курица или яйцо?".