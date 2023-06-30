"Це дуже смішно": курки щодня атакують нещасну жінку

Жінка обурена тим, що її сусідка дозволяє своїм курям вільно гуляти в її саду, а це означає, що кожного разу, коли вона відчиняє двері, вони "дивляться" на неї.

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Жінка страждає від того, що її сусідка дозволяє своїм куркам вільно розгулювати на її подвір'ї, у зв'язку з чим пернаті стали її особистим кошмаром і переслідувачами. Про це 29 червня повідомляє видання Mirror.

Жінка звернулася за підтримкою до користувачів форуму Mumsnet. Жінка пояснила, що щоразу, коли вона відчиняє задні двері, щоб вийти в сад, на неї "дивиться" близько шести курей, і коли вона виходить у свій сарай, вони "біжать на неї", тому що думають, що вона збирається їх погодувати.

"Я не фанат курчат. Я маю на увазі, що вони смачні, але мені не подобаються вони на моєму задньому дворі весь день. Я ніби пробиваюся через них. Якщо я йду у свій сарай, вони біжать на мене, бо думають, що там є їжа. Я знаю, що це гидко, але вони не мої, і я просто не хочу, щоб вони були в моєму саду. Як ви думаєте, чи нормально просити мою сусідку залишити їх на своїй території?", — звернулася за підтримкою вона.

Коментатори спочатку були збиті з пантелику її повідомленням. Наприклад, одна людина сказала: "Я шкодую про ваше скрутне становище, але це дуже смішно".

Деякі коментатори почали давати їй поради, котрі виявилися слушними. Наприклад, їй запропонували завести вдома кішку або собаку, щоб сусідка швидко "дізналася про те, якими можуть бути наслідки того, коли її кури гуляють на волі".

Хтось написав: "Цілком розумно очікувати, що ваш сусід триматиме своїх курей у своєму саду. Не всі люблять курей. А вони — машини для какашок".

"Заведіть кішку або борзу! Дуже скоро вони стануть "колишніми" курчатами. А якщо серйозно, сусідка повинна загнати їх у загін і прибрати з вашої території", — підтримали жінку користувачі мережі.

Дехто порадив жінці, що їй слід поговорити з сусідкою про курчат, адже вони обов'язково мають перебувати в курнику, а не бродити на волі, тим паче, що вони наражаються на ризик нападу лисиць.

Як написав інший користувач: "Якщо ваш будинок розташований прямо посеред ферми (а ваш сусід — фермер), то, можливо, слід очікувати курей у дворі. В іншому разі розумно сказати, що ви не хочете, щоб вони були у вашому саду".

Нагадаємо, у Китаї суд виніс вирок чоловікові, який до смерті залякав понад тисячу курей свого сусіда.

Також нагадаємо, нещодавно Фокус писав про дослідження вчених над відповіддю на вічне запитання: "Що було першим: курка чи яйце?".