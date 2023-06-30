Скрывался 39 лет: "самый разыскиваемый в Америке" преступник прятался у всех на виду (фото)

Поиск Дональда Сантини, который подозревается в убийстве, затянулся на десятилетия. Детективы путались в догадках, предполагая, что мужчина может находиться где угодно, от Таиланда до Техаса.

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65-летний Дональд Сантини из Флориды, который 39 лет скрывался от полиции, несмотря на три появления в программе "Самый разыскиваемый в Америке", был пойман в Калифорнии в этом месяце. Мужчина все это время был у всех на виду и работал президентом местного совета по водоснабжению. Об этом пишет New York Post.

Американец исчез из округа Хиллсборо в 1984 году после того, как его назвали главным подозреваемым в жестоком удушении Синтии Рут Вуд, тело которой было найдено сброшенным в канал.

"Мы все потрясены. Он был опорой общества. Мужчина выглядел достойно. Он был защитником, не конфликтный и почти не скрывался. Я все еще пытаюсь все это осмыслить", — рассказал коллега Сантини по компании взаимного водоснабжения "Lake Morena Views Mutual Water Company".

Используя более десятка псевдонимов и часто меняя местонахождение, Сантини ускользал от поимки, пока его наконец не выследили в Кампо, сельской общине с населением всего 3 000 человек в часе езды от Сан-Диего.

Мужчина был арестован у себя дома 7 июня 2023 года Фото: Hillsborough County Sheriff's Office

Действуя под именем Веллман Симмондс, убийца занимал должность президента водохозяйственного управления, регулярно появляясь на общественных собраниях и заслужив признание за свою общительность. Его псевдоним фигурирует в нескольких публично опубликованных повестках дня городских дел.

"Это действительно была одна из самых шокирующих вещей, которые я когда-либо слышал в своей жизни", — сказал радиостанции сосед Рик Фокс, добавив, что Сантини называл себя "Уэллс" во время их приватных разговоров.

Очевидно, не боясь разоблачения после более чем трех десятилетий пребывания в бегах, Сантини даже говорил с местными СМИ о смертельной аварии 2018 года под своим псевдонимом. Он был арестован у себя дома 7 июня и в среду в наручниках был доставлен офицерами в офис шерифа округа Хиллсборо.

Сантини назвали главным подозреваемым в жестоком удушении Синтии Рут Вуд Фото: Hillsborough County Sheriff's Office

Поиски Сантини, который появлялся в программе "Самые разыскиваемые в Америке" в 1990, 2005 и 2013 годах, затянулись на долгие десятилетия, детективы выдвигали разные версии от Таиланда до Техаса.Служба маршалов Соединенных Штатов Америки, получив наводку от региональной оперативной группы по розыску беглецов во Флориде и Карибском бассейне, в конце концов смогла выйти на его след. Агентство отказалось сообщить подробности об уликах, которые помогли раскрыть это дело.

Перед экстрадицией во Флориду Сантини, как сообщается, признал свою истинную личность во время выступления в калифорнийском суде в этом месяце. Согласно сообщениям, Сантини подружился с Вудс, которая в то время находилась в разгаре тяжелого развода со своим мужем, пообещав найти компромат на ее кавалера. Полиция вышла на него после того, как на ее теле были обнаружены отпечатки пальцев.

Сантини ранее отбывал срок в тюрьме за изнасилование в 1978 году во время службы в армии в Германии. Перед тем как скрыться от правосудия, он также разыскивался за ограбление в Техасе.

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Также сообщалось, что в Италии мафия пыталась заплатить семье парня, которого убили "случайно". Члены группировки переоделись в полицейскую форму и растворили тело жертвы в кислоте.