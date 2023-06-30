Переховувався 39 років: "найрозшукуваніший в Америці" злочинець ховався у всіх на виду (фото)

Пошук Дональда Сантіні, якого підозрюють у вбивстві, затягнувся на десятиліття. Детективи плуталися в здогадках, припускаючи, що чоловік може перебувати де завгодно, від Таїланду до Техасу.

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65-річний Дональд Сантіні з Флориди, який 39 років переховувався від поліції, попри три появи в програмі "Найрозшукуваніший в Америці", був спійманий у Каліфорнії цього місяця. Чоловік весь цей час був у всіх на виду і працював президентом місцевої ради з водопостачання. Про це пише New York Post.

Американець зник з округу Гіллсборо 1984 року після того, як його назвали головним підозрюваним у жорстокому задушенні Синтії Рут Вуд, тіло якої було знайдено скинутим у канаву.

"Ми всі приголомшені. Він був опорою суспільства. Чоловік мав гідний вигляд. Він був захисником, не конфліктний і майже не ховався. Я все ще намагаюся все це осмислити", — розповів колега Сантіні по компанії взаємного водопостачання "Lake Morena Views Mutual Water Company".

Використовуючи понад десяток псевдонімів і часто змінюючи місцеперебування, Сантіні уникав затримання, поки його нарешті не вистежили в Кампо, сільській громаді з населенням лише 3 000 осіб за годину їзди від Сан-Дієго.

Чоловіка заарештували у себе вдома 7 червня 2023 року Фото: Hillsborough County Sheriff's Office

Діючи під ім'ям Веллман Сіммондс, вбивця обіймав посаду президента водогосподарського управління, регулярно з'являючись на громадських зборах і заслуживши визнання за свою товариськість. Його псевдонім фігурує в кількох публічно опублікованих порядках денних міських справ.

"Це дійсно була одна з найбільш шокуючих речей, які я коли-небудь чув у своєму житті", — сказав радіостанції сусід Рік Фокс, додавши, що Сантіні називав себе "Веллс" під час їхніх приватних розмов.

Очевидно, не боячись викриття після більш ніж трьох десятиліть перебування в бігах, Сантіні навіть говорив із місцевими ЗМІ про смертельну аварію 2018 року під своїм псевдонімом. Його заарештували у себе вдома 7 червня, і в середу в кайданках його доправили офіцери в офіс шерифа округу Гіллсборо.

Сантіні назвали головним підозрюваним у жорстокому задушенні Синтії Рут Вуд Фото: Hillsborough County Sheriff's Office

Пошуки Сантіні, який з'являвся в програмі "Найрозшукуваніші в Америці" в 1990, 2005 і 2013 роках, затягнулися на довгі десятиліття, детективи висували різні версії від Таїланду до Техасу. Служба маршалів Сполучених Штатів Америки, отримавши наводку від регіональної оперативної групи з розшуку втікачів у Флориді та Карибському басейні, врешті-решт змогла вийти на його слід. Агентство відмовилося повідомити подробиці про докази, які допомогли розкрити цю справу.

Перед екстрадицією до Флориди Сантіні, як повідомляється, визнав свою справжню особистість під час виступу в каліфорнійському суді цього місяця. Згідно з повідомленнями, Сантіні потоваришував із Вудс, яка на той час перебувала в стані важкого розлучення зі своїм чоловіком, пообіцявши знайти компромат на її кавалера. Поліція вийшла на нього після того, як на її тілі було виявлено відбитки пальців.

Сантіні раніше відбував термін у в'язниці за зґвалтування 1978 року під час служби в армії в Німеччині. Перед тим як сховатися від правосуддя, його також розшукували за пограбування в Техасі.

Раніше Фокус писав, що фальшивому екстрасенсу загрожує 280 років за ґратами. Патріс Раннер організував шахрайство з листами від ясновидиці, в результаті якого жертви розлучилися з більш ніж 175 мільйонами доларів. Протягом 20 років чоловік обманом виманював гроші.

Також повідомлялося, що в Італії мафія намагалася заплатити родині хлопця, якого вбили "випадково". Члени угруповання переодяглися в поліцейську форму і розчинили тіло жертви в кислоті.