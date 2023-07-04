Портит вид: наглый сосед просит женщину перестать пользоваться собственным садом

Конфликт начался после того, как женщину попросили ограничить использование ее собственного сада, чтобы не портить вид из окна соседу. Девушка попыталась исправить ситуацию, но мужчина вновь остался не доволен.

Related video

Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, обратилась к соцсетям после того, как была удивлена просьбой своего наглого соседа, который заявил, что она "нарушает его частную жизнь", просто используя на досуге свое личное пространство. Об этом пишет The Mirror.

Конфликт начался после того, как девушку попросили ограничить использование ее собственного сада, чтобы не портить вид соседу. Женщина объяснила, что дом, в котором она живет, расположен таким образом, что одно из окон мужчины выходит прямо на ее открытое пространство.

Сосед, по словам женщины, сначала попросил ее прекратить использовать нижнюю половину сада, так как это влияет на него, когда он пользуется комнатой, выходящей в частный сад.

"Мы живем в доме, где сходятся две отдельные улицы, и у нас есть смежные сады. Задняя стена соседского дома является границей нашего сада. На этой стене есть окно этажом ниже, которое выходит прямо в наш двор. Сосед попросил нас не пользоваться нижней частью нашего сада, так как это нарушает его личное пространство, когда он пользуется этой комнатой", — написала девушка, обратившись к Mumsnet.

Иллюстративное фото Фото: Pikabu

Чтобы продолжать пользоваться своим садом, уважая желание соседа на приватность, женщина поставила "ширму". Однако, по ее словам, мужчину возмутила такая инициатива.

"Мы поставили ширму, чтобы иметь возможность пользоваться нашим садом в частном порядке, но сосед жалуется, что это мешает его освещению, и хочет вернуть вид на наш сад. Мы просили его закрыть шторы, но он отказывается. Из окна не видно ничего, кроме нашего сада, так что не похоже, что он хочет насладиться видом", — добавила женщина.

Эта ссора удивила людей, которые задались вопросом, как "наглый" сосед может пытаться регулировать использование женщиной своего пространства.

"Это ваш сад, пользуйтесь им. Он не может получить все и сразу!", — написал один из пользователей Mumsnet.

Ранее Фокус писал, что женщина нашла жуткую записку в кармане своего нового пиджака. Порой бывшие владельцы забывают в своей одежде какие-то сентиментальные предметы, деньги или украшения. Однако на этот раз Джоан сообщила о находке, которая действительно вызывает тревогу.

Также ранее сообщалось, что мужчина хотел удивить соседку, подбросив ей "жуткую" записку. Она не оценила странное хвастовство своего соседа и вернула ему его "посылку". Теперь мужчина хочет повторить свой трюк, но уже с другим домом.