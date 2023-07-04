Псує вигляд: нахабний сусід просить жінку перестати користуватися власним садом

Конфлікт почався після того, як жінку попросили обмежити використання її власного саду, щоб не псувати вид із вікна сусідові. Дівчина спробувала виправити ситуацію, але чоловік знову залишився не задоволений.

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Жінка, яка побажала залишитися невідомою, звернулася до соцмереж після того, як була здивована проханням свого нахабного сусіда, який заявив, що вона "порушує його приватне життя", просто використовуючи на дозвіллі свій особистий простір. Про це пише The Mirror.

Конфлікт почався після того, як дівчину попросили обмежити використання її власного саду, щоб не псувати вид сусідові. Жінка пояснила, що будинок, у якому вона мешкає, розташований таким чином, що одне з вікон чоловіка виходить просто на її відкритий простір.

Сусід, за словами жінки, спочатку попросив її припинити використовувати нижню половину саду, оскільки це впливає на нього, коли він користується кімнатою, що виходить у приватний сад.

"Ми живемо в будинку, де сходяться дві окремі вулиці, і в нас є суміжні сади. Задня стіна сусідського будинку є межею нашого саду. На цій стіні є вікно поверхом нижче, яке виходить прямо в наш двір. Сусід попросив нас не користуватися нижньою частиною нашого саду, оскільки це порушує його особистий простір, коли він користується цією кімнатою", — написала дівчина, звернувшись до Mumsnet.

Ілюстративне фото Фото: Pikabu

Щоб продовжувати користуватися своїм садом, поважаючи бажання сусіда на приватність, жінка поставила "ширму". Однак, за її словами, чоловіка обурила така ініціатива.

"Ми поставили ширму, щоб мати можливість користуватися нашим садом у приватному порядку, але сусід скаржиться, що це заважає його освітленню, і хоче повернути вид на наш сад. Ми просили його закрити штори, але він відмовляється. З вікна не видно нічого, крім нашого саду, тож не схоже, що він хоче насолодитися видом", — додала жінка.

Ця сварка здивувала людей, які задалися питанням, як нахабний сусід може намагатися регулювати використання жінкою свого простору.

"Це ваш сад, користуйтеся ним. Він не може отримати все й одразу!", — написав один із користувачів Mumsnet.

Раніше Фокус писав, що жінка знайшла моторошну записку в кишені свого нового піджака. Часом колишні власники забувають у своєму одязі якісь сентиментальні предмети, гроші або прикраси. Однак цього разу Джоан повідомила про знахідку, яка дійсно викликає тривогу.

Також раніше повідомлялося, що чоловік хотів здивувати сусідку, підкинувши їй "моторошну" записку. Вона не оцінила дивні хвастощі свого сусіда і повернула йому його "посилку". Тепер чоловік хоче повторити свій трюк, але вже з іншим будинком.