Рискуют умереть: в "ядовитом саду" выращивают самое болезненное растение в мире (фото)

Посетителям не разрешается нюхать, трогать или пробовать на вкус любые растения, находящиеся внутри, а на табличках предупреждают: "Эти растения убьют вас". Недавно сад пополнился новым опасным видом.

Related video

Одно из самых опасных растений в мире теперь выращивается в Великобритании. У него такой сильный "укус", что один человек, не выдержав боли, предположительно покончил с собой. Об этом пишет Daily Star.

Жалящие дерево (the Gympie-Gympie) прижилось в саду ядовитых растений Alnwick Garden в Нортумберленде, где посетителей предупреждают, что выставленные растения могут их убить. Это растение, входящее в семейство крапивных Urticaceae, чаще всего встречается в тропических лесах Австралии и Индонезии.

Джон Нокс, гид в "ядовитом саду", говорит, что крошечные иглы растения, похожие на волоски, вызывают у жертвы чувство жжения, боль усиливается в течение следующих 20-30 минут и может продолжаться несколько недель или месяцев. Это может произойти всего лишь от секундного прикосновения к растению. По его словам, это похоже на "удар током и поджог одновременно".

Жалящие дерево прижилось в саду ядовитых растений Alnwick Garden в Нортумберленде Фото: Daily Star

Этот вид был впервые обнаружен в 1866 году. Лошадь дорожного инспектора, который нашел растение, от одного прикосновения сошла с ума и умерла в течение двух часов.

Люди сообщали об огромных красных высыпаниях, опухших конечностях и невозможности спать из-за боли, вызванных контактом с этим растением. LADbible пишет, что было по крайней мере одно сообщение о самоубийстве: мужчина застрелился после прикосновения к Жалящему дереву.

"Ядовитый сад" в Алнвике является домом для около 100 опасных растений, включая смертельный паслен, болиголов, стрихнин и гигантскую полынь. Большая его часть является творением Джейн Перси, герцогини Нортумберлендской, которая стала дворянкой, когда внезапно умер брат ее мужа.

Посетителям не разрешается нюхать, трогать или пробовать на вкус любые растения, находящиеся внутри, а на табличках предупреждают: "Эти растения убьют вас".

Ранее Фокус писал, что китайские палеонтологи обнаружили цветок возрастом 170 миллионов лет. Окаменелость нашли на северо-западе Китая, что делает ее древнейшим известным покрытосеменным в этом регионе.

Также сообщалось, что в Австралии женщина упала в самое опасное в мире растение. В течение полугода Наоми Льюис принимала обезболивающие таблетки и использовала согревающие компрессы, чтобы избавиться от ужасной боли в ногах.