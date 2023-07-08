Ризикують померти: в "отруйному саду" вирощують найболючішу рослину у світі (фото)

Відвідувачам не дозволяється нюхати, чіпати або пробувати на смак будь-які рослини, що знаходяться всередині, а на табличках попереджають: "Ці рослини вб'ють вас". Нещодавно сад поповнився новим небезпечним видом.

Related video

Одну з найнебезпечніших рослин у світі тепер вирощують у Великій Британії. У неї такий сильний "укус", що одна людина, не витримавши болю, імовірно наклала на себе руки. Про це пише Daily Star.

Жалюче дерево (the Gympie-Gympie) прижилося в саду отруйних рослин Alnwick Garden у Нортумберленді, де відвідувачів попереджають, що виставлені рослини можуть їх убити. Ця рослина, що входить до сімейства кропив'яних Urticaceae, найчастіше зустрічається в тропічних лісах Австралії та Індонезії.

Джон Нокс, гід у "отруйному саду", каже, що крихітні голки рослини, схожі на волоски, спричиняють у жертви відчуття печіння, біль посилюється впродовж наступних 20-30 хвилин і може тривати кілька тижнів або місяців. Це може статися всього лише від секундного дотику до рослини. За його словами, це схоже на "удар струмом і підпал одночасно".

Жалюче дерево прижилося в саду отруйних рослин Alnwick Garden у Нортумберленді Фото: Daily Star

Цей вид було вперше виявлено 1866 року. Кінь дорожнього інспектора, який знайшов рослину, від одного дотику збожеволів і помер протягом двох годин.

Люди повідомляли про величезні червоні висипання, опухлі кінцівки та неможливість спати через біль, спричинені контактом із цією рослиною. LADbible пише, що було принаймні одне повідомлення про самогубство: чоловік застрелився після дотику до Жалячого дерева.

"Отруйний сад" в Алнвіку є домівкою для близько 100 небезпечних рослин, включно зі смертельним пасльоном, болиголовом, стрихніном і гігантським полином. Більша його частина є творінням Джейн Персі, герцогині Нортумберлендської, яка стала дворянкою, коли раптово помер брат її чоловіка.

Відвідувачам не дозволяється нюхати, чіпати або пробувати на смак будь-які рослини, що знаходяться всередині, а на табличках попереджають: "Ці рослини вб'ють вас".

Раніше Фокус писав, що китайські палеонтологи виявили квітку віком 170 мільйонів років. Скам'янілість знайшли на північному заході Китаю, що робить її найдавнішим відомим покритонасінним у цьому регіоні.

Також повідомлялося, що в Австралії жінка впала в найнебезпечнішу у світі рослину. Протягом пів року Наомі Льюїс приймала знеболювальні пігулки і використовувала зігрівальні компреси, щоб позбутися жахливого болю в ногах.