Стали опасней: акулы начали сбиваться в стаи и поджидать людей у берегов

За несколько дней от укусов хищников пострадало сразу несколько человек. Обычно вероятность стать их жертвой оценивается учеными как крайне низкая — всего 1 на 3,7 миллиона.

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В США вдоль побережья Лонг-Айленда, на юге штата Нью-Йорк, замечена необычная активность тигровых акул. Они образуют стаи для охоты, что необычно для этого вида хищников и опасно для людей. Об этом пишет The Independent.

Первый инцидент произошел 8 июля, когда акула укусила 15-летнего парня, занимающегося серфингом у побережья за ногу. На следующий день после этого случая власти приняли решение закрыть пляжи. Однако в тот же день произошли еще два нападения тигровых акул, когда хищники покусали двух мужчин старше 40 лет.

Издание отмечает, что запрет на купание будет действовать на пляжах Лонг-Айленда до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность людей. Местные власти уже выделили средства на приобретение дополнительных беспилотных аппаратов и плавсредств, чтобы своевременно обнаруживать активность акул.

По информации СМИ, около 50 песчаных тигровых акул было замечено плавающими в больших стаях у берега. Такое поведение является необычным для хищников, поскольку они обычно охотятся в одиночку, и наличие такого большого количества вместе является редким явлением. Обычно вероятность стать жертвой этих акул оценивается учеными как крайне низкая — всего 1 на 3,7 миллиона.

Ранее Фокус сообщал, что дайвер нашел огромный зуб акулы-мегалодона. Майкл Настасио занимался их поисками 12 лет. Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру. Их длина могла достигать более 18 метров, а каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека.

Также стало известно, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.