Стали небезпечнішими: акули почали збиватися в зграї і чекати людей біля берегів

За кілька днів від укусів хижаків постраждало одразу кілька людей. Зазвичай імовірність стати їхньою жертвою оцінюється вченими як вкрай низька — лише 1 на 3,7 мільйона.

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У США вздовж узбережжя Лонг-Айленда, на півдні штату Нью-Йорк, помічена незвичайна активність тигрових акул. Вони утворюють зграї для полювання, що незвично для цього виду хижаків і небезпечно для людей. Про це пише The Independent.

Перший інцидент стався 8 липня, коли акула вкусила 15-річного хлопця, який займався серфінгом біля узбережжя за ногу. Наступного дня після цього випадку влада ухвалила рішення закрити пляжі. Однак того самого дня сталися ще два напади тигрових акул, коли хижаки покусали двох чоловіків, старших за 40 років.

Видання зазначає, що заборона на купання діятиме на пляжах Лонг-Айленда доти, доки не буде гарантовано безпеку людей. Місцева влада вже виділила кошти на придбання додаткових безпілотних апаратів і плавзасобів, щоб своєчасно виявляти активність акул.

За інформацією ЗМІ, близько 50 піщаних тигрових акул було помічено плаваючими у великих зграях біля берега. Така поведінка є незвичайною для хижаків, оскільки вони зазвичай полюють поодинці, і наявність такої великої кількості разом є рідкісним явищем. Зазвичай імовірність стати жертвою цих акул оцінюється вченими як вкрай низька — лише 1 на 3,7 мільйона.

Раніше Фокус повідомляв, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їх пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також стало відомо, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води й вхопила їхню здобич.