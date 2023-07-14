Это вкусно: женщина, которой скоро исполнится 105 лет, раскрыла секрет долголетия (фото)

В августе этого года Бетти Регнард исполнится 105 лет. Ее сын Клод рассказал о нелегкой судьбе матери, которая смогла пережить Вторую мировую войну.

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Бетти Регнард, проживающая в доме престарелых Westhaven в Великобритании, которой 4 августа исполнится 105 лет, похвалила красное вино за то, что оно подарило ей долгую и здоровую жизнь. Она также добавила, что больше всего в свой день рождения она ждет торт. Об этом пишет The Mirror.

В преддверии знаменательной даты сиделки женщины обратились к представителям общественности с призывом помочь отметить знаменательный день рождения с особым размахом. Команда обращается к населению страны с просьбой присылать поздравительные открытки, чтобы сделать этот день особенным. В доме престарелых надеются получить 105 поздравительных открыток ко дню рождения Бетти.

Никола Форстер, координатор мероприятий, которая занимается подготовкой дня рождения британки, сказала, что за все годы работы с пожилыми людьми она никогда не встречала человека в таком возрасте.

"Я работаю с пожилыми людьми уже 15 лет, и самому пожилому человеку, которого я когда-либо отмечала, было 103 года. Она первая, кого я знаю, кому исполнилось 105 лет. В настоящее время у нас есть несколько 100-летних стариков, но 105-летие мы отмечаем впервые", — сказала она.

72-летний Клод Регнард, единственный сын Бетти, рассказал, что его мама приехала в Великобританию из Франции в возрасте 27 лет, в 1945 году, в День Победы над Японией. Женщина хотела быть рядом со своим мужем Фрэнсисом.

"Мой отец был переправлен на самолете во время войны, а затем она присоединилась к нему. Вскоре он вступил в ряды британской армии. Большая часть жизни во Франции была разрушена из-за войны", — сказал он.

Бетти Регнард и ее муж Фрэнсис Регнард в Великобритании Фото: Claude Regnard

Несмотря на то, что Бетти не обладала никакими навыками в области швеи, она смогла найти работу в этой области и занималась ею "на протяжении многих лет".

Издание отмечает, что сотрудники дома престарелых надеются сделать ей приятное, пригласив на праздник кого-нибудь из Франции. Бетти сказала, что с нетерпением ждет своего дня рождения и больше всего ей хочется получить праздничный торт. Кроме этого она похвалила красное вино за то, что оно подарило ей долгую и здоровую жизнь.

Помимо поддержки со стороны общественности, сотрудники дома престарелых надеются, что на празднование дня рождения сможет приехать лорд-мэр Ливерпуля.

Ранее Фокус сообщал, что британка дожила до 108 лет благодаря алкогольным напиткам в обед. Мэри Энн Клифтон, которой исполнилось 108 лет, поделилась своею "тайной" долголетия. Женщина думает, что это все благодаря ее любимым алкогольным напиткам и умению выбирать правильное время для их употребления.

Также стало известно, что 100-летняя Ширли Гудман поделилась секретами долголетия. Поддерживать себя в форме ей помогают йога, танцы и шоколад после приема пищи каждый день.