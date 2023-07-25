Парень проплыл 600 метров до берега после нападения большой белой акулы (фото)

Мужчине удалось спастись с глубокой раной на левой ноге. Он смог освободиться от смертельной хватки хищника и, несмотря на потерю большого количества крови, вплавь вернуться на берег.

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В Австралии отважный серфингист, которого укусила акула, сумел проплыть 600 метров до берега в отчаянной попытке спасти свою жизнь. Об этом пишет Daily Star.

В понедельник, 24 июля, на популярном пляже Гнарабуп в районе реки Маргарет на отважного парня, которому было около 20 лет, напала большая белая акула.

Несмотря на нападение хищника, мужчине удалось освободиться от смертельной хватки хищника и, несмотря на потерю "большого количества крови", вплавь вернуться на берег.

Мужчине удалось спастись с глубокой раной на левой ноге, и он был срочно доставлен в больницу Маргарет Ривер с травмами, не угрожающими жизни. Медсестра, находившаяся на пляже, оказала ему первую помощь.

Мужчина сумел проплыть 600 м до берега в отчаянной попытке спасти свою жизнь Фото: 9 News

Управление Маргарет Ривер закрыло все пляжи до дальнейшего уведомления.

"В целях обеспечения безопасности нашего населения просим вас не заходить в воду в это время", — говорится в заявлении.

Власти призвали посетителей пляжей соблюдать особую осторожность в этом районе, а на сайте Sharksmart WA появилось сообщение о том, что после 9 часов утра на пляже была замечена акула. Это было седьмое нападение акулы в Западной Австралии в 2023 году.

Ранее Фокус сообщал, что студент из США рассказал о страшном нападении акулы. Крису Поспишилу была сделана срочная операция по восстановлению семи порванных сухожилий. В его костях были обнаружены кусочки зуба акулы.

Также стало известно, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.