Хлопець проплив 600 метрів до берега після нападу великої білої акули (фото)

Чоловікові вдалося врятуватися з глибокою раною на лівій нозі. Він зміг звільнитися від смертельної хватки хижака і, попри втрату великої кількості крові, вплав повернутися на берег.

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В Австралії відважний серфінгіст, якого вкусила акула, зумів проплисти 600 метрів до берега у відчайдушній спробі врятувати своє життя. Про це пише Daily Star.

У понеділок, 24 липня, на популярному пляжі Гнарабуп у районі річки Маргарет на відважного хлопця, якому було близько 20 років, напала велика біла акула.

Попри напад хижака, чоловікові вдалося звільнитися від смертельної хватки хижака і, попри втрату "великої кількості крові", вплав повернутися на берег.

Чоловікові вдалося врятуватися з глибокою раною на лівій нозі, і його терміново доставили в лікарню Маргарет Рівер із травмами, що не загрожують життю. Медсестра, яка перебувала на пляжі, надала йому першу допомогу.

Чоловік зумів проплисти 600 м до берега у відчайдушній спробі врятувати своє життя Фото: 9 News

Управління Маргарет Рівер закрило всі пляжі до подальшого повідомлення.

"З метою забезпечення безпеки нашого населення просимо вас не заходити у воду в цей час", — ідеться в заяві.

Влада закликала відвідувачів пляжів дотримуватися особливої обережності в цьому районі, а на сайті Sharksmart WA з'явилося повідомлення про те, що після 9-ї години ранку на пляжі було помічено акулу. Це був сьомий напад акули в Західній Австралії 2023 року.

Раніше Фокус повідомляв, що студент зі США розповів про страшний напад акули. Крісу Поспішилу була зроблена термінова операція з відновлення семи порваних сухожиль. У його кістках були виявлені шматочки зуба акули.

Також стало відомо, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води й вхопила їхню здобич.