"Юная бабушка": 36-летняя женщина, имеющая двух внуков, удивила своей внешностью (фото)

Женщина рано родила детей — в 14 и 17 лет, а ее дочь также последовала ее примеру и стала матерью двоих малышей в 19.

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36-летняя Аманда Бун поразила сеть своим внешним видом — кажется, что ей слегка за 20. Но даже не это самое удивительное в ее истории жизни. Аманда в таком раннем возрасте успела дважды стать бабушкой. Об этом сообщило издание The Sun.

В свои 36 лет Аманда Бун уже бабушка двух внуков. Как рассказала женщина, она родила первого ребенка в 14 лет, а второго — в 17. Ее дочь последовала примеру матери и к 19 годам уже успела дважды стать мамой.

Аманда, у которой первый ребенок родился в 14 лет, а второй — в 17, объяснила в TikTok, что она пыталась научить своих детей ждать, пока они вырастут, чтобы иметь детей.

Соседи называют Аманду Бун "юной бабушкой", ведь она выглядит очень молодо.

Аманда Бун

Напомним, что 92-летняя Джоан Ричмонд-Вудхаус утверждает, что люди часто думают, что она вдвое моложе, и говорит, что ее секрет долголетия заключается в одном довольно дешевом средстве. Бабушка поделилась секретом своей молодости. Она считает, что так хорошо выглядит благодаря недорогому средству по уходу за кожей.

Также сообщалось, что 100-летняя американка поделилась своим секретом долголетия. Ширли Гудман известна в соцсетях как "танцующая бабушка". Женщина начала танцевать в 8 лет, а уже в 17 открыла собственную танцевальную школу. Недавно она отпраздновала юбилей и рассказала как ей удается сохранять такой запас бодрости.