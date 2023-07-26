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"Юна бабуся": 36-річна жінка, яка має двох онуків, здивувала своєю зовнішністю (фото)

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Жінка вразила мережу наявністю двох онуків у зовсім ранньому віці

Жінка рано народила дітей — у 14 і 17 років, а її дочка також наслідувала її приклад і стала матір'ю двох малюків у 19.

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36-річна Аманда Бун вразила мережу своїм зовнішнім виглядом — здається, що їй трохи за 20. Але навіть не це найдивовижніше в її історії життя. Аманда в такому ранньому віці встигла двічі стати бабусею. Про це повідомило видання The Sun.

У свої 36 років Аманда Бун уже бабуся двох онуків. Як розповіла жінка, вона народила першу дитину в 14 років, а другу — в 17. Її донька пішла за прикладом матері і до 19 років уже встигла двічі стати мамою.

Аманда, у якої перша дитина народилася в 14 років, а друга — в 17, пояснила в TikTok, що вона намагалася навчити своїх дітей чекати, поки вони виростуть, щоб мати дітей.

Сусіди називають Аманду Бун "юною бабусею", адже вона має дуже молодий вигляд.

Аманда Бун Fullscreen
Аманда Бун

Нагадаємо, що 92-річна Джоан Річмонд-Вудхаус стверджує, що люди часто думають, що вона вдвічі молодша, і каже, що її секрет довголіття полягає в одному досить дешевому засобі. Бабуся поділилася секретом своєї молодості. Вона вважає, що має такий гарний вигляд завдяки недорогому засобу для догляду за шкірою.

Також повідомлялося, що 100-річна американка поділилася своїм секретом довголіття. Ширлі Гудман відома в соцмережах як "бабуся, що танцює". Жінка почала танцювати у 8 років, а вже у 17 відкрила власну танцювальну школу. Нещодавно вона відсвяткувала ювілей і розповіла як їй вдається зберігати такий запас бадьорості.