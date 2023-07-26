"Поиски сокровищ": пара получила жуткое письмо о потайных комнатах в их новом доме (видео)

Кортни и Мэтт получили довольно странное послание. В нем рассказали о трех "секретных" комнатах, а также тайниках в камине и гостиной. Семейная пара решила проверить эту информацию, сняв все на видео. Ролик стал вирусным и быстро набрал более 3,7 млн просмотров.

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Супруги Кортни и Мэтт купили новый дом. Со временем они получили от "последнего оставшегося в живых" члена семьи предыдущего владельца жуткое письмо, в котором подробно рассказывалось о потайных комнатах, скрытых в их новом жилье. Об этом пишет Daily Star.

Супруги недавно переехали в дом, построенный около 130 лет назад. Пока они осваивались на новом месте, им пришло довольно жуткое письмо от члена семьи предыдущих владельцев. Внутри записки содержались сведения о секретных отсеках, маленьких тайниках и даже потайных комнатах в доме. После этого пара опубликовала в TikTok подробности письма и каждую новую деталь, которую они обнаружили. Ролик стал вирусным и быстро набрал более 3,7 миллиона просмотров.

"Мы получили письмо, адресованное "покупателю". В нем говорится: "Позвольте представиться. Я — последний оставшийся в живых член семьи Мэдисон, которая когда-то владела этим домом. Я выросла в нем. Я хотела бы… рассказать вам о тайных комнатах и о некоторых вещах, о которых вам, возможно, не сказали, когда вы покупали дом", — объяснила Кортни.

В письме были указаны три "секретные" комнаты, а также тайники в камине и гостиной.

В последующем видеоролике пара показа весь дом, чтобы продемонстрировать некоторые из секретов. Под камином за зеркальной панелью был обнаружен потайной шкаф для спиртных напитков, в котором хранились старые спиртные напитки: вино, пиво, бурбон и херес.

Кроме того, в ванной комнате было скрытое подпольное пространство, которое Кортни назвала "самой страшной комнатой в доме".

"Я думаю, что здесь, вероятно, раньше была какая-то комната, но на самом деле это просто жуткое чердачное помещение", — добавила она.

Под камином за зеркальной панелью был обнаружен потайной шкаф для спиртных напитков Фото: коллаж Фокус

Внизу она обнаружила еще одну потайную комнату, которая была довольно большой по сравнению с остальными, и пара не знала, что с ней делать.

Зрители TikTok были ошеломлены новым домом супругов, а в комментариях заявили, что "завидуют" их недавнему приобретению.

"Мне нравится ваш дом! Это похоже на поиски сокровищ!" — написал один из пользователей.

Ранее Фокус сообщал, что женщина обнаружила "проклятую" комнату, спрятанную в стене. Ее сестра обнаружила там журналы для взрослых 1970-1980-х годов, банки с безалкогольным пивом, блокнот, тампоны и зубную щетку. Но это были не все странные находки.

Также стало известно, что мужчина приобрел дом барахольщицы с драгоценными вещами. Алекс Арчболд владеет антикварным магазином и ведет популярный канал на YouTube с сотнями тысяч подписчиков. Не так давно он совершил удивительную покупку, которая сделала его богаче на 300 тысяч долларов.