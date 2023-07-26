"Пошуки скарбів": пара отримала моторошний лист про потаємні кімнати в їхньому новому будинку (відео)

Кортні та Метт отримали досить дивне послання. У ньому розповіли про три "секретні" кімнати, а також схованки в каміні та вітальні. Сімейна пара вирішила перевірити цю інформацію, знявши все на відео. Ролик став вірусним і швидко набрав понад 3,7 млн переглядів.

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Пара Кортні та Метт купила новий будинок. Згодом вони отримали від "останнього члена сім'ї попереднього власника, що залишився живим", моторошного листа, в якому докладно розповідалося про потаємні кімнати, приховані в їхньому новому житлі. Про це пише Daily Star.

Подружжя нещодавно переїхало в будинок, побудований близько 130 років тому. Поки вони освоювалися на новому місці, їм надійшов доволі моторошний лист від члена сім'ї попередніх власників. Усередині записки містилися відомості про секретні відсіки, маленькі схованки й навіть потаємні кімнати в будинку. Після цього пара опублікувала в TikTok подробиці листа і кожну нову деталь, яку вони виявили. Ролик став вірусним і швидко набрав понад 3,7 мільйона переглядів.

"Ми отримали лист, адресований "покупцеві". У ньому йдеться: "Дозвольте представитися. Я — останній живий член сім'ї Медісон, яка колись володіла цим будинком. Я виросла в ньому. Я хотіла б… розповісти вам про таємні кімнати та про деякі речі, про які вам, можливо, не сказали, коли ви купували будинок", — пояснила Кортні.

У листі були вказані три "секретні" кімнати, а також схованки в каміні та вітальні.

У наступному відеоролику пара показала весь будинок, щоб продемонструвати деякі з секретів. Під каміном за дзеркальною панеллю було виявлено потаємну шафу для спиртних напоїв, у якій зберігалися старі спиртні напої: вино, пиво, бурбон і херес.

Крім того, у ванній кімнаті був прихований підпільний простір, який Кортні назвала "найстрашнішою кімнатою в будинку".

"Я думаю, що тут, імовірно, раніше була якась кімната, але насправді це просто моторошне горищне приміщення", — додала вона.

Під каміном за дзеркальною панеллю було виявлено потаємну шафу для спиртних напоїв Фото: колаж Фокус

Внизу вона виявила ще одну потаємну кімнату, яка була досить великою порівняно з іншими, і пара не знала, що з нею робити.

Глядачі TikTok були приголомшені новим будинком подружжя, а в коментарях заявили, що "заздрять" їхньому недавньому придбанню.

"Мені подобається ваш будинок! Це схоже на пошуки скарбів!" — написав один із користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка виявила "прокляту" кімнату, заховану в стіні. Її сестра виявила там журнали для дорослих 1970-1980-х років, банки з безалкогольним пивом, блокнот, тампони і зубну щітку. Але це були не всі дивні знахідки.

Також стало відомо, що чоловік придбав будинок барахольниці з дорогоцінними речами. Алекс Арчболд володіє антикварним магазином і веде популярний канал на YouTube із сотнями тисяч підписників. Не так давно він зробив дивовижну покупку, яка зробила його багатшим на 300 тисяч доларів.