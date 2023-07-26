Начали кричать и убегать: морские львы атаковали "наглых" туристов (видео)

Отдыхающие на пляже люди взбирались на скалы, подбираясь к морским львам на опасное расстояние. Они пытались покормить их и забраться в пещеру, в которой отдыхали их детеныши.

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Туристы, осматривающие знаменитую в США бухту Ла Джолла в Сан-Диего, столкнулись лицом к лицу с агрессивными морскими львами, которые неожиданно набросились на них. Об этом пишет USA Today.

Инцидент произошел вечером 23 июля, когда толпа отдыхающих, в основном туристов, осматривала популярный калифорнийский пляж, фотографируя морских млекопитающих и их детенышей.

На видеозаписи инцидента видно, как морской лев выпрыгивает из воды и бросается на людей, которые начали кричать и убегать. Через несколько мгновений другой морской лев тоже выпрыгивает и присоединяется к своему товарищу, чтобы прогнать толпу.

"Мне кажется, что люди должны немного просвещаться относительно здешней морской жизни — что можно делать, чего нельзя делать. Уважать морских львов, не трогать их, не влезать в их пространство", — сказал телеканалу FOX 5 Джафет Перес Эстрада, уроженец Ла-Джоллы и владелец местного бизнеса. Он плавает в бухте каждый день и снял инцидент на видео, когда выходил из воды.

Опасны ли морские львы?

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) Fisheries, отвечающее за управление океаническими ресурсами страны и средой их обитания, рекомендует людям при наблюдении за морскими львами соблюдать дистанцию не менее 90 метров. NOAA также предостерегает от слишком близкого подхода, чтобы сделать селфи с животными, поскольку у них острые зубы, острые когти, они потенциально опасны и способны нанести телесные повреждения. Морские львы реагируют агрессивно, если чувствуют угрозу или стресс.

Кормить или пытаться кормить морских львов опасно и незаконно, поскольку это нарушает их природные инстинкты, заставляя животных меньше опасаться людей и судов.

Кормить или пытаться кормить морских львов опасно и незаконно Фото: FOX News

Вокруг бухты Ла Джолла были установлены предупреждающие знаки, но, по сообщению телеканала FOX5, они практически не соблюдаются. В эти выходные десятки людей взбирались на скалы, подбираясь к морским львам на опасное расстояние, и даже пытались накормить их и забраться в пещеру, в которой отдыхали их детеныши.

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