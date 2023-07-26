Почали кричати й тікати: морські леви атакували "нахабних" туристів (відео)

Люди, які відпочивали на пляжі, підіймалися на скелі, підбираючись до морських левів на небезпечну відстань. Вони намагалися погодувати їх і залізти в печеру, де відпочивали їхні дитинчата.

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Туристи, які оглядають знамениту в США бухту Ла Хойя в Сан-Дієго, зіткнулися віч-на-віч із агресивними морськими левами, які несподівано накинулися на них. Про це пише USA Today.

Інцидент стався ввечері 23 липня, коли натовп відпочивальників, переважно туристів, оглядав популярний каліфорнійський пляж, фотографуючи морських ссавців і їхніх дитинчат.

На відеозаписі інциденту видно, як морський лев вистрибує з води й кидається на людей, які почали кричати й тікати. За кілька миттєвостей інший морський лев теж вистрибує та приєднується до свого товариша, щоб прогнати натовп.

"Мені здається, що люди повинні трохи освічуватися щодо тутешнього морського життя — що можна робити, чого не можна робити. Поважати морських левів, не чіпати їх, не влазити в їхній простір", — сказав телеканалу FOX 5 Джафет Перес Естрада, уродженець Ла Хойї та власник місцевого бізнесу. Він плаває в бухті щодня та зняв інцидент на відео, коли виходив із води.

Чи небезпечні морські леви?

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) Fisheries, що відповідає за управління океанічними ресурсами країни та середовищем їхнього проживання, рекомендує людям під час спостереження за морськими левами дотримуватися дистанції не менш ніж 90 метрів. NOAA також застерігає від надто близького підходу, щоб зробити селфі з тваринами, оскільки вони мають гострі зуби, гострі пазурі, вони потенційно небезпечні та здатні завдати тілесних ушкоджень. Морські леви реагують агресивно, якщо відчувають загрозу або стрес.

Годувати або намагатися годувати морських левів небезпечно та незаконно, оскільки це порушує їхні природні інстинкти, змушуючи тварин менше побоюватися людей і суден.

Годувати або намагатися годувати морських левів небезпечно та незаконно Фото: FOX News

Навколо бухти Ла Хойя було встановлено попереджувальні знаки, але, за повідомленням телеканалу FOX5, їх практично не дотримуються. Цими вихідними десятки людей підіймалися на скелі, підбираючись до морських левів на небезпечну відстань, і навіть намагалися нагодувати їх і залізти в печеру, де відпочивали їхні дитинчата.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка звільнили з роботи після порятунку дитинчати лося. Чоловік дав лосиці ім'я Місті і знайшов реабілітаційний центр, де за нею доглядатимуть. Однак за свою доброту він поплатився робочим місцем.

Також стало відомо, що відвідувачці заборонили відвідувати зоопарк після "стосунків" із шимпанзе. У 2021 році жінка отримала широку популярність після того, як з'ясувалося, що вона прив'язалася до примата, якого вона провідувала протягом чотирьох років.