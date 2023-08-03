Популярная схема: в Италии продаются "супер дешевые дома" за 1 евро (фото)

На продажу выставлено до 250 домов, но есть одно важное условие. Идея программы "дома за 1 евро" заключается в том, чтобы привлечь больше людей к проживанию в менее населенных районах страны.

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В итальянском городке, расположенном рядом с горнолыжными курортами, продаются дома за 1 евро. "Супер дешевые дома" расположены в Пратола Пелинья в Апеннинских горах, в итальянском регионе Абруццо, примерно в двух часах езды от Рима, но есть одно условие. Об этом пишет The Mirror.

Прежде всего, речь идет о домах, которые, как правило, находятся в плохом состоянии и нуждаются в серьезном ремонте. Это означает, что вам понадобятся солидные сбережения, чтобы привести дешевую недвижимость в соответствие с требованиями жизни.

Счастливый владелец не только приобретет выгодную недвижимость, но и сможет легко добраться до близлежащих зимних спортивных курортов Роккарасо и Пескассероль. Абруццо — последний регион Италии, в котором начали предлагать дома по популярной схеме "дом за 1 евро". На продажу выставлено до 250 домов, но есть и свои подводные камни.

Многие города также установили временные рамки для покупателей, предоставив им определенный срок для приведения жилья в порядок. Власти Абруццо пошли дальше и заявили, что с покупателя будет взыскано 10 000 евро, если он не представит планы реконструкции в течение шести месяцев. Владельцам также предлагается завершить реконструкцию в течение трех лет. Ознакомиться с имеющейся недвижимостью можно на городском сайте.

Дешевые дома по этой схеме предлагаются примерно в 25 итальянских муниципалитетах Фото: CNN

Следует также отметить, что не все дома продаются за 1 евро. Некоторые здания, выставленные на аукцион и продаются за 5 000 и даже 20 000 евро. Все они имеют длительный процесс подачи заявок на покупку. Кроме того, необходимо оплатить юридические услуги, которые могут составить около 3 тысяч евро, если вы покупаете жилье за границей, а также внести залог.

Идея программы "дома за 1 евро" заключается в том, чтобы привлечь больше людей к проживанию в менее населенных районах Италии. Считается также, что благоустройство и заселение этих домов в ближайшие несколько лет будет выгоднее для городов, чем их продажа по полной цене.

Дешевые дома по этой схеме предлагаются примерно в 25 итальянских муниципалитетах. Среди них Сицилия, Сардиния и Тоскана. Также дешевые дома можно найти в Лигурии, Апулии, Кампании и Эмилии-Романье.

Ранее Фокус сообщал, что миллионера заставили снести особняк стоимостью 3 млн фунтов. Городской совет поручил Гарету Уилсону, который руководит известной аукционной фирмой Wilson's Auctions, разрушить дом своей мечты и восстановить его в первоначальном виде, гораздо меньшем по размеру.

Также стало известно, что мужчина приобрел дом барахольщицы с драгоценными вещами. Алекс Арчболд владеет антикварным магазином и ведет популярный канал на YouTube с сотнями тысяч подписчиков. Не так давно он совершил удивительную покупку, которая сделала его богаче на 300 тысяч долларов.