Популярна схема: в Італії продаються "супердешеві будинки" за 1 євро (фото)

На продаж виставлено до 250 будинків, але є одна важлива умова. Ідея програми "будинки за 1 євро" полягає в тому, щоб залучити більше людей до проживання в менш населених районах країни.

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В італійському містечку, розташованому поруч із гірськолижними курортами, продаються будинки за 1 євро. "Супердешеві будинки" розташовані в Пратола Пелінья в Апеннінських горах, в італійському регіоні Абруццо, приблизно за дві години їзди від Риму, але є одна умова. Про це пише The Mirror.

Насамперед ідеться про будинки, які, як правило, перебувають у поганому стані та потребують серйозного ремонту. Це означає, що вам знадобляться солідні заощадження, щоб привести дешеву нерухомість у відповідність до вимог життя.

Щасливий власник не тільки придбає вигідну нерухомість, а й зможе легко дістатися до прилеглих зимових спортивних курортів Роккарасо та Пескассероль. Абруццо — останній регіон Італії, у якому почали пропонувати будинки за популярною схемою "будинок за 1 євро". На продаж виставлено до 250 будинків, але є і свої підводні камені.

Багато міст також встановили часові межі для покупців, надавши їм певний термін для приведення житла до ладу. Влада Абруццо пішла далі та заявила, що з покупця буде стягнуто 10 000 євро, якщо він не надасть плани реконструкції протягом шести місяців. Власникам також пропонується завершити реконструкцію протягом трьох років. Ознайомитися з наявною нерухомістю можна на міському сайті.

Дешеві будинки за цією схемою пропонують приблизно у 25 італійських муніципалітетах Фото: CNN

Слід також зазначити, що не всі будинки продаються за 1 євро. Деякі будівлі, виставлені на аукціон, продаються за 5 000 і навіть 20 000 євро. Усі вони мають тривалий процес подачі заявок на купівлю. Крім того, необхідно оплатити юридичні послуги, які можуть скласти близько 3 тисяч євро, якщо ви купуєте житло за кордоном, а також внести заставу.

Ідея програми "будинки за 1 євро" полягає в тому, щоб залучити більше людей до проживання в менш населених районах Італії. Вважається також, що благоустрій і заселення цих будинків у найближчі кілька років буде вигіднішим для міст, ніж їхній продаж за повною ціною.

Дешеві будинки за цією схемою пропонуються приблизно у 25 італійських муніципалітетах. Серед них Сицилія, Сардинія і Тоскана. Також дешеві будинки можна знайти в Лігурії, Апулії, Кампанії та Емілії-Романьї.

Раніше Фокус повідомляв, що мільйонера змусили знести маєток вартістю 3 млн фунтів. Міська рада доручила Гарету Вілсону, який керує відомою аукціонною фірмою Wilson's Auctions, зруйнувати будинок своєї мрії та відновити його в первісному вигляді, набагато меншому за розміром.

Також стало відомо, що чоловік придбав будинок барахольниці з дорогоцінними речами. Алекс Арчболд володіє антикварним магазином і веде популярний канал на YouTube із сотнями тисяч підписників. Не так давно він зробив дивовижну покупку, яка зробила його багатшим на 300 тисяч доларів.