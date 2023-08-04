Мужчина обустроил тайную квартиру в торговом центре и жил в ней несколько лет (фото)

Вдохновением для Майкла Таунсенда послужила реклама торгового центра в его городе, в которой говорилось о том, как было бы здорово, если бы люди могли жить внутри него. Он и его приятели смогли скрываться от охраны в течение нескольких лет.

Related video

В США вдохновленный рекламой по радио Майкл Таунсенд создал тайную квартиру в торговом центре после того, как его выселили из его дома те же застройщики, которые возводили торговый центр. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина, которого выгнали из квартиры, поселился в торговом центре, где он оставался незамеченным в течение многих лет. Майклу нужно было срочно найти новое жилье после того, как застройщики отдали ему документ о выселении. Вдохновением для него послужила реклама торгового центра в его городе, в которой говорилось о том, как было бы здорово, если бы люди могли жить внутри него.

Впервые Майкл увидел неиспользуемое пространство под торговым центром Providence Place Mall в Род-Айленде (США) во время ежедневной пробежки в 1999 году. Она выглядела так, будто находилась там только благодаря формированию специально спроектированных зон вокруг нее.

Впервые Майкл увидел неиспользуемое пространство под торговым центром в 1999 году Фото: Youtube/Be Amazed

В последующие месяцы исторический дом Таунсенда в районе мельницы оказался под угрозой сноса со стороны тех же застройщиков, которые занимались созданием торгового центра. Он решил, что настало время "застроить застройщика" и обустроил тайное жилье в том месте, которое он видел в торговом центре.

"Во время рождественских праздников 2003 и 2004 годов в радиорекламе торгового центра Providence Place Mall звучал восторженный женский голос, говоривший о том, как было бы здорово, если бы вы (мы) могли жить в этом торговом центре. Главная тема рекламы заключалась в том, что торговый центр не только предоставляет богатые возможности для покупок, но и располагает всем необходимым для выживания и здорового образа жизни", — написал он на своем сайте.

Таунсенд вернулся в найденную комнату и обнаружил, что она по-прежнему не используется, поэтому он решил узнать, сможет ли он и его друзья жить в торговом центре.

"Новый план состоял не в том, чтобы пожить в торговом центре всего неделю, а в том, чтобы постоянно жить в торговом центре", — сказал он.

Квартира площадью 750 кв. футов (69,6 метра квадратных) была создана в 2003 году. Она была обставлена диваном и приставкой PlayStation. Однако в квартире не было водопровода, поэтому мужчине и его гостям приходилось пользоваться общественными туалетами в центре.

Квартира площадью 750 кв. футов (69,6 метра квадратных) была создана в 2003 году Фото: Youtube/Be Amazed

По данным NBC News, Таунсенд и его приятели соорудили стену из строительных блоков и дверь в подсобное помещение, чтобы сохранить жилье в тайне. Четыре года они жили в относительном спокойствии, пока охрана не обнаружила тайное логово.

В один прекрасный день художники, поклявшиеся никому не говорить о квартире, обнаружили, что дверь в подсобное помещение выбита, а PlayStation, картины и фотоальбомы исчезли. В связи с этим они приняли дополнительные меры предосторожности, в частности, стали пользоваться квартирой только в ночное время. Но охранники с тех пор следили за помещением.

И вот однажды днем Таунсенд был замечен и, как следствие, обвинен в незаконном проникновении. Он утверждал, что "все это было сделано из желания лучше понять торговый центр и свою жизнь как покупателя".

Судья назначил ему испытательный срок, но пожизненно запретил посещать торговый центр.

Ранее Фокус сообщал, что миллионера заставили снести особняк стоимостью 3 млн фунтов. Городской совет поручил Гарету Уилсону, который руководит известной аукционной фирмой Wilson's Auctions, разрушить дом своей мечты и восстановить его в первоначальном виде, гораздо меньшем по размеру.

Также стало известно, что мужчина приобрел дом барахольщицы с драгоценными вещами. Алекс Арчболд владеет антикварным магазином и ведет популярный канал на YouTube с сотнями тысяч подписчиков. Не так давно он совершил удивительную покупку, которая сделала его богаче на 300 тысяч долларов.