Четвероногий нелегал: медведь пытался взять штурмом границу Литвы с Беларусью (видео)

Литовские пограничники выдвинули версию, что заграждение на государственной границе возникло на привычном пути миграции медведя из одной страны в другую.

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На границе Беларуси и Литвы заметили необычного нарушителя: там медведь пытался взять штурмом заграждение, разделяющее территории двух стран. Об этом пишет литовское медиа tv3.lt.

На видео можно увидеть, как медведь сначала пытается подняться вверх через стену с колючей проволокой. Хотя животное прилагает все усилия, у него ничего не получается. После этого оно пытается выкопать яму под забором. Но это тоже безуспешно.

Видно, что зверю мешает колючая проволока в верхней части забора. Судя по видео, по другую сторону находится Белорусь. Медведи живут в этой стране, а также в Эстонии, довольно часто встречаются в Латвии, но очень редки в Литве. Медведи мигрируют только через Литву, проходя на север, а затем возвращаясь в Беларусь.

Вероятно, медведю пришлось искать обходной путь. Возможно, это была река — медведи хорошо плавают, а на реках нет заграждений. Литовские пограничники подтвердили, что эти кадры были сделаны в Литве, в Швенченисском районе.

Напомним, в начале августа в аэропорту из грузового отсека самолета сбежал медведь. Авиакомпания сообщила, что медведя везли в Дубай, но представитель иракских авиалиний анонимно заявил, что животное перевозили в Багдад.

А в конце июня огромный бурый медведь напал на группу туристов. Во время экскурсии группа людей была застигнута врасплох когда медведь вдалеке внезапно начал стремительно приближаться к ним. Гид Мартин Боланд проявил огромную храбрость, подбежав к зверю и начав кричать ему в лицо.