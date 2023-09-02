Чотирилапий нелегал: ведмідь намагався взяти штурмом кордон Литви з Білоруссю (відео)

Литовські прикордонники висунули версію, що загородження на державному кордоні виникло на звичному шляху міграції ведмедя з однієї країни в іншу.

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На кордоні Білорусі та Литви помітили незвичайного порушника: там ведмідь намагався взяти штурмом загородження, що розділяє території двох країн. Про це пише литовське медіа tv3.lt.

На відео можна побачити, як ведмідь спочатку намагається піднятися вгору через стіну з колючим дротом. Хоча тварина докладає всіх зусиль, у неї нічого не виходить. Після цього вона намагається викопати яму під парканом. Але це теж було марно.

Видно, що звірові заважає колючий дріт у верхній частині паркану. Судячи з відео, по інший бік знаходиться Білорусь. Ведмеді живуть у цій країні, а також в Естонії, досить часто трапляються в Латвії, але дуже рідко зустрічаються в Литві. Ведмеді мігрують тільки через Литву, проходячи на північ, а потім повертаючись до Білорусі.

Ймовірно, ведмедю довелося шукати обхідний шлях. Можливо, це була річка — ведмеді добре плавають, а на річках немає загороджень. Литовські прикордонники підтвердили, що ці кадри були зроблені в Литві, у Шевченківському районі.

Нагадаємо, на початку серпня в аеропорту з вантажного відсіку літака втік ведмідь. Авіакомпанія повідомила, що ведмедя везли в Дубай, але представник іракських авіаліній анонімно заявив, що тварину перевозили в Багдад.

А наприкінці червня величезний бурий ведмідь напав на групу туристів. Під час екскурсії група людей була захоплена зненацька, коли ведмідь вдалині раптово почав стрімко наближатися до них. Гід Мартін Боланд виявив величезну хоробрість, підбігши до звіра і почавши кричати йому в обличчя.