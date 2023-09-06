"Я хочу спать в отдельной комнате": женщина призналась, что у них с мужем разные режимы сна

Занятой маме приходится спать на диване, поскольку распорядок дня мужа сбивает ее с толку: она укладывает детей одна, а потом не может расслабиться, поэтому предложила спать в отдельных комнатах.

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Естественно, когда мы вступаем в новые отношения или брак, мы хотим спать в одной постели с нашими партнерами . Но так происходит не со всеми парами. Одна женщина сообщила Mirror, что чувствовала себя виноватой после того, как спала на диване, а не в одной комнате с мужем. Занятая мама признается, что у них с мужем совершенно разные режимы сна.

Ее муж ложится спать раньше, а она обычно ложится спать около 22:00, как только укладывает детей спать. Она рассказала об их совершенно разных распорядках дня, сказав: "Я в том возрасте, когда у меня все больше проблем со сном. Мне действительно нужен определенный режим, так как я бросаю курить. Однако (мой муж — ред.) начал ложился спать смехотворно рано — сегодня около 20:30! Оставив меня снова укладывать детей, хотя была его очередь уложить малышей ".

Она добавила: "К тому времени, когда дети укладываются спать, он уже спит в постели с выключенным светом. Я предложила ему спускаться вниз по очереди и спать там на диване, но он просто сказал, что не собирается этого делать и мне нужно присоединиться к нему, если я хочу в свою кровать".

Какие советы получила женщина

Не понимая, правильно ли она поступает, она спросила: "Итак, AIBU [я веду себя неразумно] из-за того, что хочу спать в своей комнате? Или моя бессонница/трудности означают, что я теперь постоянно сплю на диване?".

В комментариях люди начали давать женщине советы. Один из пользователей написал: "Не проводите еще одну ночь на диване. Вежливо предложите ему самому поменять место сна".

Другой человек добавил: "Почему он не выполняет свою долю обязанностей перед сном вместе с детьми? Вы, должно быть, утомлены, если делаете это все время, а потом у вас нет времени для себя! Я думаю, вам нужно серьезно поговорить с ним о ролях и обязанностях! Общие дети, общие обязанности!"

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