Уксус, соль и встряхивать во время сушки: как правильно стирать полотенца

Женщина не использует смягчитель, но добавляет соль и уксус, а также использует особый прием во время сушки.

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Жительница Великобритании Энн Рассел, которая уже много лет работает в клининговой компании заявила, что подавляющее большинство людей неправильно стирают полотенца. Об этом пишет британское издание Mirror.

Эксперт по уборке рассказала, что для качественной и безопасной стирки полотенца не нужно использовать смягчитель для ткани, поскольку он сделает стирку менее эффективной.

Она рассказала, что не использует моющее средство, поскольку оно полностью не вымывается и со временем "накапливается" в ткани.

"Накопление моющего средства может сделать полотенца странными, слегка зудящими и немного жесткими", — говорит эксперт.

По ее словам, она может нанести моющее средство только на пятна, которые трудно вывести.

"Если я просто знаю, что полотенца были там некоторое время, я просто стираю их в воде и развешиваю на веревке. Вы можете использовать уксус в качестве заменителя смягчителя. И это работает, потому что если у вас есть минералы и небольшая жесткость в воде, уксус помогает их рассеять", — говорит Энн.

Энн рекомендует использовать кристаллы соды как альтернативу моющему средству, также известному как карбонат натрия. Она также рассказала о сушке полотенец, сказав, что время от времени встряхивает полотенца и поворачивает их, утверждая, что "это делает их мягкими", потому что это "раскрывает волокна", и полотенца после сушки не будут жесткими.

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