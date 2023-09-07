Оцет, сіль і струшувати під час сушіння: як правильно прати рушники

Жінка не використовує пом'якшувач, але додає сіль та оцет, а також використовує особливий прийом під час сушіння.

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Жителька Великої Британії Енн Рассел, яка вже багато років працює у клінінговій компанії заявила, що переважна більшість людей неправильно пере рушники. Про це пише британське видання Mirror.

Експертка з прибирання розповіла, що для якісного і безпечного прання рушника не потрібно використовувати пом’якшувач для тканини, оскільки він зробить прання менш ефективним.

Вона розповіла, що не використовує миючий засіб, оскільки він повністю не вимивається і з часом "накопичується" у тканині.

"Накопичення миючого засобу може зробити рушники дивними, злегка сверблячими та трохи жорсткими", — говорить експертка.

За її словами, вона може нанести миючий засіб лише на плями, які важко вивести.

"Якщо я просто знаю, що рушники були там деякий час, я просто перу їх у воді та розвішую на мотузці. Ви можете використовувати оцет як замінник пом'якшувача. І це працює, тому що якщо у вас є мінерали та невелика жорсткість у воді, оцет допомагає їх розсіяти", — говорить Енн.

Енн рекомендує використовувати кристали соди як альтернативу миючому засобу, також відомому як карбонат натрію. Вона також розповіла про сушіння рушників, сказавши, що час від часу струшує рушники та повертає їх, стверджуючи, що "це робить їх м’якими", бо це "розкриває волокна", і рушники після сушіння не будуть жорсткими.

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