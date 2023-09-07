"Путешественник во времени": на снимке прошлого века замечен человек с "мобильным телефоном"

Внимательные пользователи социальных сетей убеждены, что на фотографии 1940-х годов они видят "путешественника во времени".

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Люди очень сбиты с толку, поскольку на снимке, сделанном в 1940-х годах в Корнуолле, похоже, один из мужчин держит в руках мобильный телефон, пишет Mirror.

В центре фотографии военного времени отчетливо видно мужчину в потрепанном коричневом костюме, который смотрит в нечто, похожее на мобильный телефон. Вокруг него десятки людей, греющихся в последних летних лучах на пляже Тоуэн в сентябре 1943 года. Фотография была размещена в Интернете Стюартом Хамфрисом.

Он написал в Твиттере: "Британские военные рабочие бегут к морю — этот пляж в Корнуолле был сфотографирован в сентябре 1943 года. (Было бы здорово, если бы кто-нибудь из вас смог определить, какой пляж!)" Но когда он опубликовал снимок моря, пользователи Твиттера отметили, что среди людей в закатанных брюках, панамках, отдыхающих на шезлонгах, произошла очень необычная сцена.

Журнал South London History написал в комментариях к фотографии: "Э… мне кажется, или этот парень проверяет свой телефон?" Доктор Кевин Перселл добавил: "Хороший улов. Очевидно, что мужчина на снимке — турист, путешествующий во времени, проверяющий свое мобильное устройство. Наконец-то есть доказательства того, что путешествия во времени реальны. Теперь мы видим на старых фотографиях вещи, которые раньше упускали из виду, но теперь мы знаем, что это телефоны, поскольку они у нас есть".

Джеральд Джексон добавил: "Показывает, как сильно изменилась пляжная одежда! Пиджак, галстук и шляпа? Имейте в виду, они делали это, когда я был ребенком, в 50-е годы". Но Хамфриса это не убедило, он сказал: "Я думаю, этот парень скручивает сигарету!" Это не первый случай, когда зоркие фотолюбители замечают жутко современные устройства на зернистых старых снимках и пленочных кадрах.

Напомним, 12 августа сообщалось, что "путешественник во времени" показал жуткое фото. Александр Смит утверждает, что он является одним из первых в мире путешественников во времени и побывал в 2118 году. У него якобы есть фотография, подтверждающая это.

Ранее Фокус сообщал, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям".