Бесплатное проживание: смотрители маяка запускают "специальные" послания в бутылках

В письмах содержатся различные предложения о бесплатном проживании для одного, двух или пяти человек.

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В США смотрители исторического маяка в штате Мичиган предлагают бесплатное проживание в нем в рамках необычного конкурса. Они запускают послания в бутылках, выброшенные в Великие озера. Об этом пишет UPI.

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Историческое общество сохранения маяка White Shoal Light объявило конкурс "Послание в бутылке" в рамках празднования 113-й годовщины здания. Башня, расположенный примерно в 20 милях к западу от моста Макинак в озере Мичиган, является самым высоким маяком на Великих озерах.

Каждое из четырех писем в бутылках, которые были сброшены в пролив, содержит послание от одного из четырех потомков давнего смотрителя Джорджа Келлера.

В посланиях содержатся различные предложения о бесплатном проживании для одного, двух или пяти человек.

Конкурс "Послание в бутылке" посвящен шторму в День перемирия в ноябре 1940 года, когда Келлер и его коллега бросили в воду послание в бутылке на случай, если им не удастся пережить бурю. Они выжили, а их послание было найдено через несколько недель рыбаками в районе Грос Кап, штат Мичиган.

"Мы пришли к выводу, что было бы здорово увековечить память об этой истории", — рассказала Джилл Оре, главный смотритель маяка White Shoal.

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