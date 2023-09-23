Безкоштовне проживання: доглядачі маяка запускають "спеціальні" послання в пляшках

У листах містяться різні пропозиції про безкоштовне проживання для однієї, двох або п'яти осіб.

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У США доглядачі історичного маяка в штаті Мічиган пропонують безплатне проживання в ньому в рамках незвичайного конкурсу. Вони запускають послання в пляшках, викинуті у Великі озера. Про це пише UPI.

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Історичне товариство збереження маяка White Shoal Light оголосило конкурс "Послання в пляшці" в рамках святкування 113-ї річниці будівлі. Вежа, розташована приблизно за 20 миль на захід від мосту Макінак в озері Мічиган, є найвищим маяком на Великих озерах.

Кожен із чотирьох листів у пляшках, які були скинуті в протоку, містить послання від одного з чотирьох нащадків давнього доглядача Джорджа Келлера.

У посланнях містяться різні пропозиції про безкоштовне проживання для однієї, двох або п'яти осіб.

Конкурс "Послання в пляшці" присвячений шторму в День перемир'я в листопаді 1940 року, коли Келлер і його колега кинули у воду послання в пляшці на випадок, якщо їм не вдасться пережити бурю. Вони вижили, а їхнє послання було знайдено через кілька тижнів рибалками в районі Грос Кап, штат Мічиган.

"Ми дійшли висновку, що було б чудово увічнити пам'ять про цю історію", — розповіла Джилл Оре, головний доглядач маяка White Shoal.

Раніше Фокус писав, що жінка купила покинутий будинок з "дорогим скарбом". Житло було без власника з початку 2000-х років і коли Меггі Макго вперше потрапила до нього, воно все ще було обставлено вінтажними меблями, але вже потребувало глибокого очищення. Оглядаючи свої нові володіння жінка знайшла багато цінних речей.

Також стало відомо, що забудовник зробив дитячий майданчик із 9 колод. Місцеві жителі незадоволені діями будівельної компанії, оскільки в їхньому районі немає нічого для дітей. Вартість будинків у цій частині міста становить понад півмільйона фунтів стерлінгів.