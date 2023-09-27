"Резко повернул голову и зло зыркнул": зубр одним взглядом едва не убил работника сафари-парка

Сотрудник парка получил проникающее ранение брюшной полости и начал звать на помощь коллег.

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В России зубр одним взглядом отправил работника сафари-парка на больничную койку. Об этом пишет российское издание SHOT.

Инцидент произошел в Подмосковье в парке "Изумрудный лес" в поселке Нарынка. 50-летний работник сафари-парка утром отправился кормить самца зубра. В какой-то момент тот резко повернул голову и зло посмотрел на мужчину. Работник испугался, отшатнулся назад, не удержался на ногах и упал прямо на деревянный пень с очень острыми краями.

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В результате сотрудник парка получил проникающее ранение брюшной полости.

Он начал звать на помощь коллег. Они оттащили мужчину в безопасное место и вызвали скорую. Раненого доставили в больницу, где прооперировали.

Местный отдел СК сейчас проводит проверку по факту травмирования работника сафари-парка.

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Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения погибли две лошади Пржевальского. Неизвестные установили петли-ловушки из металлического троса, в которые наткнулись жеребенок вместе со взрослой особью и там задохнулись.