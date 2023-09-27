"Різко повернув голову і зле зиркнув": зубр одним поглядом ледь не вбив працівника сафарі-парку

Співробітник парку отримав проникаюче поранення черевної порожнини і почав кликати на допомогу колег.

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У Росії зубр одним поглядом відправив працівника сафарі-парку на лікарняне ліжко. Про це пише російське видання SHOT.

Інцидент стався у Підмосков'ї у парку "Смарагдовий ліс" у селищі Наринка. 50-річний працівник сафарі-парку зранку вирушив годувати самця зубра. В якийсь момент той різко повернув голову і зле глянув на чоловіка. Працівник злякався, відсахнувся назад, не втримався на ногах і впав просто на дерев'яний пень з дуже гострими краями.

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В результаті співробітник парку отримав проникаюче поранення черевної порожнини.

Він почав кликати на допомогу колег. Вони відтягли чоловіка в безпечне місце і викликали швидку. Пораненого доправили до лікарі, де прооперували.

Місцевий відділ СК зараз проводить перевірку за фактом травмування працівника сафарі-парку.

Нагадаємо, що в еко-парку "Медвин" у Київській області стадо бізонів і зубрів напало на сімʼю. Стадо бізонів переслідували сім'ю з чотирма дітьми, а зубр пошкодив їхній автомобіль.

Раніше повідомлялося, що в зоні відчуження загинули двоє коней Пржевальського. Невідомі встановили петлі-пастки з металевого троса, в які натрапили лоша разом із дорослою особиною і там задихнулися.