"Подает на стол объедки": невестка раскритиковала свекровь за странную привычку

Супруги с детьми добираются к родителям мужа 7 часов, а когда приезжают, обнаруживают, что те уже поужинали, не дождавшись их.

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Жительница Великобритании пожаловалась на свою свекровь из-за того, что та приглашает сына с семьей в гости, в частности, на застолье, но ставит гостям на стол блюда, которые не доели. Об этом пишет Mirror.

Невестка женщины объясняет, что хотя ей не нравится иметь мужа по разным причинам, она старается быть доброй к ней каждый раз, когда они видят друг друга. Молодая семья живет в 7 часах езды от свекровей. Каждый раз они сообщают, что приедут в гости с детьми, а свекры говорят, что организуют небольшой "стол".

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Напряжение обычно возрастает во время застолья.

"Почти всегда мы обнаруживаем, что они ели до того, как мы приехали, и нам подают подогретые остатки еды. Это даже произошло однажды на Рождество, когда мы приехали намного раньше, чтобы вместе приготовить ужин", — рассказывает невестка.

По ее словам, они добирались туда 7 часов, а когда приехали в указанное время, оказалось, что семья свекров уже поужинала.

"Мы мчались, чтобы добраться туда, и обнаружили, что они решили просто поесть рождественский ужин за 25 минут до нашего прибытия. В последний раз мы прибыли в 5 вечера, думая, что мы успели туда, но нет, они ели в 4.30, поэтому мы поужинали самостоятельно сразу после 5 вечера, перебрали холодные остатки пищи, а они пошли, чтобы подать себе пудинг отдельно", — рассказывает женщина.

Женщина не выдержала и поинтересовалась, почему они садятся за стол, не дождавшись их, на что свекровь ответила, что "не хочет за столом много народу".

Напомним, что на свадебной вечеринке в Ираке произошел пожар. В результате этого погибли 113 человек, также 150 человек получили ранения.

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