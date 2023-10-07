Срочное предупреждение: "живой Нострадамус" утверждает, что у королевы есть послание для Гарри

Самопровозглашенный "провидец" Атос Саломе, сделавший ряд предсказаний, начиная от стихийных бедствий и заканчивая отношениями Гарри и Меган, заявил, что в загробном мире королева Елизавета II беспокоится за детей супругов.

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Эксперт по паранормальным явлениям, которого прозвали "живым Нострадамусом" предсказал якобы точные сроки, в течение которых дети принца Гарри и Меган Маркл Арчи и Лилибет будут оказывать свое влияние на мир. Об этом пишет Daily Star.

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Публичный имидж принца Гарри "тонет", — эксперты

Бразильский эксперт по паранормальным явлениям Атос Саломе, сделавший ряд предсказаний, начиная от стихийных бедствий и заканчивая отношениями Гарри и Меган, утверждает, что в загробном мире королева Елизавета II беспокоится за детей супругов. По его словам, с помощью своих "каббалистических способностей" он смог почувствовать определенные чувства, исходящие от духа королевы, спустя год после ее смерти.

"Королева Елизавета II испытывает глубокую тревогу за будущее детей принца Гарри и герцога Сассекского, поскольку они обладают уникальным потенциалом, способным изменить облик королевства и переосмыслить королевскую историю", — сказал Саломе.

По данным издания, Атос предсказал, что влияние Арчи и Лилибет на мир общественность начнет замечать только через семь лет.

"Несмотря на свой юный возраст, эти дети скоро начнут демонстрировать степень своего влияния. Предполагается, что с 2030/2031 года начнется новая глава в их жизни", — добавил "провидец".

В прошлом году "провидец" утверждал, что Меган Маркл войдет в историю между 2025 и 2026 годами Фото: FOX news

Саломе также утверждает, что в свои два года дочь принца Гарри очень похожа на принцессу Диану, которая умерла 26 лет.

"Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор во многом воплощает сущность своей бабушки леди Ди, и эту присущую ей сущность нельзя изменить, чтобы сохранить элемент неожиданности", — отметил эксперт по паранормальным явлениям.

В прошлом году "провидец" утверждал, что Меган Маркл, герцогиня Сассекская, войдет в историю между 2025 и 2026 годами.

Ранее Фокус сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл совершили тайную романтическую поездку в Португалию. Они провели три дня на Пиренейском полуострове, где, как сообщается, они также посетили королевского родственника.

Также стало известно, что королевский эксперт объяснила нежелание Кейт Миддлтон мириться с принцем Гарри и Меган Маркл. В свое время Кейт очень дружила с братом Уильяма, а он считал ее своей сестрой, которой у него никогда не было.