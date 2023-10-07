Термінове попередження: "живий Нострадамус" стверджує, що у королеви є послання для Гаррі

Самопроголошений "провидець" Атос Саломе, який зробив низку прогнозів, починаючи від стихійних лих і закінчуючи стосунками Гаррі та Меган, заявив, що в загробному світі королева Єлизавета II турбується за дітей подружжя.

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Експерт із паранормальних явищ, якого прозвали "живим Нострадамусом", передбачив нібито точні строки, протягом яких діти принца Гаррі та Меган Маркл Арчі та Лілібет чинитимуть свій вплив на світ. Про це пише Daily Star.

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Публічний імідж принца Гаррі "тоне", — експерти

Бразильський експерт із паранормальних явищ Атос Саломе, який зробив низку прогнозів, починаючи від стихійних лих і закінчуючи стосунками Гаррі та Меган, стверджує, що в потойбічному світі королева Єлизавета II турбується за дітей подружжя. За його словами, за допомогою своїх "кабалістичних здібностей" він зміг відчути певні почуття, що виходять від духу королеви, через рік після її смерті.

"Королева Єлизавета II відчуває глибоку тривогу за майбутнє дітей принца Гаррі та герцога Сассекського, оскільки вони володіють унікальним потенціалом, здатним змінити вигляд королівства і переосмислити королівську історію", — сказав Саломе.

За даними видання, Атос передбачив, що вплив Арчі та Лілібет на світ громадськість почне помічати тільки через сім років.

"Попри свій юний вік, ці діти скоро почнуть демонструвати ступінь свого впливу. Передбачається, що з 2030/2031 року почнеться нова глава в їхньому житті", — додав "провидець".

Минулого року "провидець" стверджував, що Меган Маркл увійде в історію між 2025 і 2026 роками Фото: FOX news

Саломе також стверджує, що у свої два роки дочка принца Гаррі дуже схожа на принцесу Діану, яка померла 26 років тому.

"Лілібет Діана Маунтбаттен-Віндзор багато в чому втілює сутність своєї бабусі леді Ді, і цю притаманну їй сутність не можна змінити, щоб зберегти елемент несподіванки", — зазначив експерт із паранормальних явищ.

Минулого року "провидець" стверджував, що Меган Маркл, герцогиня Сассекська, увійде в історію між 2025 і 2026 роками.

Раніше Фокус повідомляв, що принц Гаррі та Меган Маркл здійснили таємну романтичну поїздку до Португалії. Вони провели три дні на Піренейському півострові, де, як повідомляється, вони також відвідали королівського родича.

Також стало відомо, що королівський експерт пояснила небажання Кейт Міддлтон миритися з принцом Гаррі та Меган Маркл. Свого часу Кейт дуже дружила з братом Вільяма, а він вважав її своєю сестрою, якої у нього ніколи не було.