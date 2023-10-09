Пришлось бросить машину: туристы на авто застряли между узких стен из-за навигатора (фото)

Спутниковый навигатор спланировал маршрут к историческому памятнику, однако не учел, что добраться до места назначения можно лишь пешком.

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Американские туристы оказались в затруднительном положении, когда их автомобиль застрял на узкой пешеходной дорожке в прибрежном городке, куда их завел навигатор. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Белый автомобиль Nissan Juke оказался запертым между двумя стенами, принадлежащими к викторианской эпохе, и застрял там на протяжении целой недели. По словам механика Стивена Лоу, которому было поручено освободить машину, виноватым в этом инциденте был спутниковый навигатор, на который полагались американские туристы. В итоге им пришлось бросить авто на месте и добраться до своего отеля на поезде.

Пешеходная дорожка, на которую попали туристы, является частью прибрежной тропы, пролегающей через город Тенби в Уэльсе (Великобритания), возвышаясь над пляжем. Изначально, туристы, находившиеся в автомобиле, пытались доехать до острова Святой Екатерины, где находится военный форт XIX века, но оказалось, что на остров и пляж можно добраться только пешком, а не на автомобиле.

Фото: The Mirror

Извлечение автомобиля стало сложной задачей из-за ограниченного пространства и викторианских стен, которые представляют большую историческую ценность. Машину пришлось вытаскивать задом наперед, и весь процесс занял более четырех с половиной часов.

Город Тенби, расположенный на юго-западном побережье Уэльса, известен своими прекрасными песчаными пляжами, уходящими от склонов городской скалы. Город славится своей исторической архитектурой, включая развалины замка, построенного в 1300-х годах, а также красочные дома и коттеджи.

В 2021 году Тенби привлек внимание СМИ после того, как арктический морж по имени Уолли на несколько недель сделал его пляжи своим домом. Уолли стал известен во всей Европе и даже был замечен в Испании.

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Ранее сообщалось, что застройщик сделал детскую площадку из 9 бревен. Местные жители недовольны действиями строительной компании, поскольку в их районе нет ничего для детей. Стоимость домов в этой части города составляет более полумиллиона фунтов стерлингов.

Также сообщалось, что мужчина ради шутки купил лотерейный билет и стал миллионером. Он планирует использовать свой выигрыш для покупки дома и инвестиций