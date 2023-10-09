Довелося кинути машину: туристи на авто застрягли між вузьких стін через навігатор (фото)

Супутниковий навігатор спланував маршрут до історичної пам'ятки, однак не врахував, що дістатися місця призначення можна лише пішки.

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Американські туристи опинилися в скрутному становищі, коли їхній автомобіль застряг на вузькій пішохідній доріжці в прибережному містечку, куди їх завів навігатор. Про це пише британський таблоїд The Mirror.

Білий автомобіль Nissan Juke опинився замкненим між двома стінами, що належать до вікторіанської епохи, і застряг там протягом цілого тижня. За словами механіка Стівена Лоу, якому було доручено звільнити машину, винним у цьому інциденті був супутниковий навігатор, на який покладалися американські туристи. У підсумку їм довелося кинути авто на місці й дістатися до свого готелю на поїзді.

Пішохідна доріжка, на яку потрапили туристи, є частиною прибережної стежки, що пролягає через місто Тенбі в Уельсі (Велика Британія), підносячись над пляжем. Спочатку туристи, які перебували в автомобілі, намагалися доїхати до острова Святої Катерини, де розташований військовий форт XIX століття, але виявилося, що до острова і пляжу можна дістатися тільки пішки, а не автомобілем.

Фото: brit

Витягання автомобіля стало складним завданням через обмежений простір і вікторіанські стіни, які становлять велику історичну цінність. Машину довелося витягувати задом наперед, і весь процес тривав понад чотири з половиною години.

Місто Тенбі, розташоване на південно-західному узбережжі Уельсу, відоме своїми чудовими піщаними пляжами, що йдуть від схилів міської скелі. Місто славиться своєю історичною архітектурою, включно з руїнами замку, побудованого в 1300-х роках, а також барвистими будинками та котеджами.

2021 року Тенбі привернув увагу ЗМІ після того, як арктичний морж на ім'я Воллі на кілька тижнів зробив його пляжі своїм домом. Воллі став відомим у всій Європі й навіть був помічений в Іспанії.

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