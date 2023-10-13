"Всегда при мне": пенсионерка забыла в автобусе сумку, в которой было $206 тысяч (фото)

Внутри находились 5 тысяч юаней (685 долларов) наличными, ее удостоверение личности, карта социального страхования, несколько банковских книжек и долговые расписки. Общая стоимость вещей составила более 1,5 млн юаней.

Related video

В Шанхае пожилая женщина забыла в транспорте все свои сбережения, которые всегда носит с собой. Об этом пишет South China Morning Post.

Важно

Принял за спам: мужчина, выигравший дом стоимостью 2 млн фунтов, едва не остался без приза

История женщины, оставившей свои сбережения на общую сумму более 1,5 млн юаней (206 тысяч долларов) в автобусе в Китае, стала вирусной в китайских социальных сетях. К счастью, ее имущество было найдено через несколько часов после того, как она сообщила о пропаже в транспортную компанию.

Инцидент произошел 5 октября, когда 60-летняя женщина по фамилии Сунь садилась в автобус в городском районе Минханг. На записи с камеры видеонаблюдения, установленной в салоне автобуса, видно, как она положила красную тряпичную сумку на панель за водительским сиденьем. Внутри находились 5 тысяч юаней (685 долларов) наличными, ее удостоверение личности, карта социального страхования, несколько банковских книжек и долговые расписки. Общая стоимость вещей составила более 1,5 млн юаней.

Общая стоимость вещей составила более 1,5 млн юаней Фото: SCMP

Когда женщина выходила из автобуса, она забыла забрать сумку, но, поняв, что случилось, сразу же позвонила в транспортную компанию.

"Я ответила на звонок этой тетушки. Она была очень встревожена, но не сказала, что именно находится в ее сумке", — говорит Хуанг Цзюнь, координатора автобусного маршрута.

Поняв, что случилось, женщина сразу же позвонила в транспортную компанию. Фото: SCMP

Сотрудница транспортной компании связалась с водителем автобуса, который сказал, что нашел сумку и она цела. На следующий день счастливая женщина забрала свои вещи и удостоверилась, что все ее ценности на месте. Когда пожилую женщину спросили, почему она везде берет с собой свои сбережения, она разрыдалась.

"В прошлом году мой дом обокрали. Но, к счастью, эти вещи, например, сберкнижки, не забрали. Я не чувствовала себя в безопасности, оставляя их дома, поэтому всегда ношу их с собой. Когда я поняла, что все мои деньги пропали, я так переживала, что плакала… Наконец я нашла свои деньги. Я встретила добросердечных людей", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина получил огромную сумму в результате банковской ошибки. Урслаан Хан ложился спать, имея на своем счету всего 1 фунт стерлингов. Однако проснувшись он увидел, что получил деньги предназначенные для другого клиента.

Также стало известно, что мужчина ради шутки купил лотерейный билет и стал миллионером. Счастливый победитель думал, что подобная ситуация может произойти с любым другим человеком, но только не с ним. Теперь он планирует купить дом и сделать грамотные инвестиции.