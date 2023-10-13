"Завжди при мені": пенсіонерка забула в автобусі сумку, в якій було $206 тисяч (фото)

Усередині були 5 тисяч юанів (685 доларів) готівкою, її посвідчення особи, карта соціального страхування, кілька банківських книжок і боргові розписки. Загальна вартість речей склала понад 1,5 млн юанів.

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У Шанхаї літня жінка забула в транспорті всі свої заощадження, які завжди носить із собою. Про це пише South China Morning Post.

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Історія жінки, яка залишила свої заощадження на загальну суму понад 1,5 млн юанів (206 тисяч доларів) в автобусі в Китаї, стала вірусною в китайських соціальних мережах. На щастя, її майно було знайдено через кілька годин після того, як вона повідомила про зникнення в транспортну компанію.

Інцидент стався 5 жовтня, коли 60-річна жінка, на прізвище Сунь сідала в автобус у міському районі Мінханг. На записі з камери відеоспостереження, встановленої в салоні автобуса, видно, як вона поклала червону ганчіркову сумку на панель за водійським сидінням. Усередині були 5 тисяч юанів (685 доларів) готівкою, її посвідчення особи, карта соціального страхування, кілька банківських книжок і боргові розписки. Загальна вартість речей склала понад 1,5 млн юанів.

Загальна вартість речей склала понад 1,5 млн юанів Фото: SCMP

Коли жінка виходила з автобуса, вона забула забрати сумку, але, зрозумівши, що трапилося, одразу ж зателефонувала в транспортну компанію.

"Я відповіла на дзвінок цієї тітоньки. Вона була дуже стривожена, але не сказала, що саме знаходиться в її сумці", — говорить Хуанг Цзюнь, координатора автобусного маршруту.

Зрозумівши, що трапилося, жінка одразу ж зателефонувала в транспортну компанію. Фото: SCMP

Співробітниця транспортної компанії зв'язалася з водієм автобуса, який сказав, що знайшов сумку і вона ціла. Наступного дня щаслива жінка забрала свої речі й упевнилася, що всі її цінності на місці. Коли літню жінку запитали, чому вона скрізь бере із собою свої заощадження, вона розридалася.

"Минулого року мій будинок обікрали. Але, на щастя, ці речі, наприклад, ощадкнижки, не забрали. Я не почувалася в безпеці, залишаючи їх удома, тому завжди ношу їх із собою. Коли я зрозуміла, що всі мої гроші зникли, я так переживала, що плакала... Нарешті я знайшла свої гроші. Я зустріла добросердих людей", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік отримав величезну суму внаслідок банківської помилки. Урслаан Хан лягав спати, маючи на своєму рахунку всього 1 фунт стерлінгів. Однак прокинувшись він побачив, що отримав гроші, призначені для іншого клієнта.

Також стало відомо, що чоловік заради жарту купив лотерейний білет і став мільйонером. Щасливий переможець думав, що подібна ситуація може статися з будь-якою іншою людиною, але тільки не з ним. Тепер він планує купити будинок і зробити грамотні інвестиції.