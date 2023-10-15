Вынесли почти все: супруги выиграли дом за 1,4 млн фунтов, который "полностью обокрали" (фото)

Супружеская пара более года платила по 50 фунтов стерлингов в месяц, чтобы участвовать в эксклюзивных конкурсах компании своего работодателя.

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В Австралии супружеская пара Кевин и Андреа Гриффин выиграла в лотерею дом стоимостью 1,4 млн фунтов стерлингов, но утверждают, что их жилище лишилось вещей на 33 тысячи фунтов стерлингов. По их словам, предыдущий владелец украл их. Об этом пишет Daily Star.

Супруги думали, что все их мечты сбылись, когда они узнали, что стали обладателями дорогого жилья, пока не поняли, что здание наполовину пустое.

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Супруги выиграли в лотерею роскошный дом. Но когда они в него въехали, то заметили, что из жилья исчезло имущество на сумму более 33 000 фунтов стерлингов. Они обвинили предыдущего владельца, мельбурнского магната по недвижимости Адриана Портелли, в краже вещей из дома, но он эти заявления опровергает.

На камерах видеонаблюдения было видно, как бизнесмен и группа грузчиков выносят из дома вино, коптильню для мяса, беговую дорожку, кухонную технику и газонокосилки. После этого Портелли объявил розыгрыш на сумму 50 000 фунтов стерлингов, включая все вещи, якобы похищенные из дома.

Кевин и Андреа Гриффин выиграла в лотерею дом стоимостью 1,4 млн фунтов стерлингов Фото: LMCT+ /instagram

Кевин и Андреа обнаружили запись с камеры видеонаблюдения, когда проверяли систему безопасности своего нового дома. Затем они разместили ее в соцсетях.

"Мы просто подумали: Что за черт? Почему он это сделал?" — говорят супруги.

Семейная пара получила дом в результате розыгрыша призов после того, как более года оплачивала членство в компании Портелли LMCT+. Участники платят около 50 фунтов стерлингов в месяц, чтобы участвовать в эксклюзивных конкурсах.

В своем видеоролике, размещенном в соцсетях, Портелли заявил, что взятые вещи "не были частью розыгрыша", добавив, что это было разъяснено в условиях и положениях розыгрыша.

"Это было просто частью шоу, это не входило в наши правила и условия. В наших правилах и условиях говорится, что это полностью обставленный дом, что мы и сделали. Что бы я ни делал с этими предметами, все зависит от меня. Где я хочу их использовать лично или для организации будущих домов, где они будут продаваться — какая, к черту, разница? К сожалению, такие люди, как этот, портят всем жизнь, и мы больше не хотим заниматься подобными вещами", — заявил он.

Адриан Портелли опровергает заявление супругов о краже Фото: instagram.com/adrian_portelli

По данным издания, бизнесмен утверждает, что ему также поступают угрозы в связи с публикацией пары, а некоторые называют его вором. В отместку бизнесмен опубликовал "закулисные кадры", на которых супруги осматривают свой новый дом и, судя по всему, выявляют его недостатки.

Портелли также рассказал, что ему были направлены юридические письма, поскольку в настоящее время его бизнес находится под следствием в двух штатах по обвинению в нарушении игорного законодательства.

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