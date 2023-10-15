Винесли майже все: подружжя виграло будинок за 1,4 млн фунтів, який "повністю обікрали" (фото)

Подружня пара понад рік платила по 50 фунтів стерлінгів на місяць, щоб брати участь в ексклюзивних конкурсах компанії свого роботодавця.

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В Австралії подружня пара Кевін і Андреа Гріффін виграла в лотерею будинок вартістю 1,4 млн фунтів стерлінгів, але стверджують, що їхнє помешкання позбулося речей на 33 тисячі фунтів стерлінгів. За їхніми словами, попередній власник вкрав їх. Про це пише Daily Star.

Подружжя думало, що всі їхні мрії збулися, коли вони дізналися, що стали володарями дорогого житла, поки не зрозуміли, що будівля наполовину порожня.

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Подружжя виграло в лотерею розкішний будинок. Але коли вони в нього в'їхали, то помітили, що з житла зникло майно на суму понад 33 000 фунтів стерлінгів. Вони звинуватили попереднього власника, мельбурнського магната з нерухомості Адріана Портеллі, у крадіжці речей з будинку, але він ці заяви спростовує.

На камерах відеоспостереження було видно, як бізнесмен і група вантажників виносять із будинку вино, коптильню для м'яса, бігову доріжку, кухонну техніку і газонокосарки. Після цього Портеллі оголосив розіграш на суму 50 000 фунтів стерлінгів, включно з усіма речами, нібито викраденими з дому.

Кевін і Андреа Гріффін виграли в лотерею будинок вартістю 1,4 млн фунтів стерлінгів Фото: LMCT+ /instagram

Кевін і Андреа виявили запис із камери відеоспостереження, коли перевіряли систему безпеки свого нового будинку. Потім вони розмістили його в соцмережах.

"Ми просто подумали: Що за чорт? Чому він це зробив?" — каже подружжя.

Сімейна пара отримала будинок у результаті розіграшу призів після того, як понад рік оплачувала членство в компанії Портеллі LMCT+. Учасники платять близько 50 фунтів стерлінгів на місяць, щоб брати участь в ексклюзивних конкурсах.

У своєму відеоролику, розміщеному в соцмережах, Портеллі заявив, що взяті речі "не були частиною розіграшу", додавши, що це було роз'яснено в умовах і положеннях розіграшу.

"Це було просто частиною шоу, це не входило в наші правила й умови. У наших правилах і умовах йдеться, що це повністю обставлений будинок, що ми й зробили. Що б я не робив із цими предметами, все залежить від мене. Де я хочу їх використовувати особисто чи для організації майбутніх будинків, де вони продаватимуться — яка, до біса, різниця? На жаль, такі люди, як цей, псують усім життя, і ми більше не хочемо займатися подібними речами", — заявив він.

Адріан Портеллі спростовує заяву подружжя про крадіжку Фото: instagram.com/adrian_portelli

За даними видання, бізнесмен стверджує, що йому також надходять погрози у зв'язку з публікацією пари, а деякі називають його злодієм. На знак помсти бізнесмен опублікував "кадри залаштунками", на яких подружжя оглядає свій новий будинок і, судячи з усього, виявляє його недоліки.

Портеллі також розповів, що йому надіслали юридичні листи, оскільки наразі його бізнес перебуває під слідством у двох штатах за звинуваченням у порушенні грального законодавства.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік отримав величезну суму внаслідок банківської помилки. Урслаан Хан лягав спати, маючи на своєму рахунку всього 1 фунт стерлінгів. Однак прокинувшись він побачив, що отримав гроші, призначені для іншого клієнта.

Також стало відомо, що чоловік заради жарту купив лотерейний білет і став мільйонером. Щасливий переможець думав, що подібна ситуація може статися з будь-якою іншою людиною, але тільки не з ним. Тепер він планує купити будинок і зробити грамотні інвестиції.