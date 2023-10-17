Только люди с высоким уровнем интеллекта смогут найти 6 скрытых слов на картинке с садом (фото)

На этом изображении скрыто 6 слов, которые нужно найти за 15 секунд, в противном случае результат не засчитывается.

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Разгадывание различных головоломок — это прекрасный способ улучшить когнитивные способности и мозговую активность. Таблоид The Mirror опубликовал визуальную головоломку с шестью скрытыми словами.

На картинке вы увидите изображение сада, где люди собирают яблоки с деревьев и складывают их в корзины. Задний план представляет собой коровник с коровой и курицей у двери, а также грузовик с яблоками, двигающийся по дороге.

Фото: Mirror

В этом изображении спрятаны 6 слов. На то, чтобы их найти, дается 15 секунд.

Важно

Хитрая головоломка: только люди с идеальным зрением смогут найти лошадь без хвоста

Вот подсказка:

Все слова связаны с изображением.

Ищите слова, обозначающие предметы, которые вы можете увидеть на картинке, например, яблоки.

Ответы:

Корова (сow): в листьях дерева.

Яблоко (apple): на стволе дерева.

Солнце (sun): в волосах девушки.

Ферма (farm): на заборе в задней части изображения.

Сарай (barn): на футболке мальчика.

Собирать (pick): на корзинах с яблоками, стоящих в грузовике.

Ранее Фокус писал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд.

Также сообщалось, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.