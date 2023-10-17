Лише люди з високим рівнем інтелекту зможуть знайти 6 прихованих слів на зображенні з садом (фото)
На цьому зображенні приховано 6 слів, які потрібно знайти за 15 секунд, інакше результат не зараховується.
Розгадування різноманітних головоломок — це чудовий спосіб покращити когнітивні здібності та мозкову активність. Таблоїд The Mirror опублікував візуальну головоломку із шістьма прихованими словами.
На картинці ви побачите зображення саду, де люди збирають яблука з дерев і складають їх у кошики. На задньому плані зображено корівник із коровою і куркою біля дверей, а також вантажівку з яблуками, що рухається по дорозі.
У цьому зображенні заховані 6 слів. На те, щоб їх знайти, дається 15 секунд.Важливо
Ось підказка:
- Усі слова пов'язані із зображенням.
- Шукайте слова, що позначають предмети, які ви можете побачити на картинці, наприклад, яблука.
Відповіді:
- Корова (cow): у листі дерева.
- Яблуко (apple): на стовбурі дерева.
- Сонце (sun): у волоссі дівчини.
- Ферма (farm): на паркані в задній частині зображення.
- Сарай (barn): на футболці хлопчика.
- Збирати (pick): на кошиках із яблуками, що стоять у вантажівці.
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