Врезался ребром в грунт: "НЛО" приземлился на лужайке перед университетом (фото)

Администрация университета сначала отказывалась объяснить, был ли объект на видео настоящим НЛО. Однако позже все же рассказала, что же на самом деле произошло.

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Студенты Университета Алькалы неподалеку от Мадрида в Испании сняли неизвестный объект, который ночью приземлился на поляну посреди кампуса. Также заметили неизвестных людей в защитных костюмах, которые окружили объект. Студенты и преподаватели не могли понять, что же именно они увидели. О ситуации написали в аккаунте учебного заведения в соцсети X (ранее — Twitter).

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Чрезвычайное происшествие в Университете Алькалы (Universidad de Alcalá, UAH) произошло 23 октября, а видео опубликовали 25 октября, говорится в сообщении. На видео видно, как в полной темноте виднеется какой-то объект, несколько похожий на тарелку космического корабля. В свете прожектора можно увидеть людей в защитных костюмах — возможно, представителей правительственных структур, — которые что-то делают рядом с якобы "НЛО". На мгновение в кадр попадает даже поисковая собака. Слышно, как чей-то голос говорит на испанском: "Смотрите, смотрите. Не может быть.."

Несколько кадров сделаны днем. На них можно увидеть "тарелку НЛО", к которой сверху прикреплено что-то похожее на антенну. Кажется, что она неудачно приземлилась, поскольку врезалась ребром в грунт.

Возможное приземление космического объекта прокомментировал преподаватель университета — Доктор Себастьян Санчес, проректор и координатор Группы космических исследований (SRG Space Research Group). Мужчина подтвердил, что руководители учебного заведения видели видео, но еще не могут комментировать, что на самом деле произошло.

Пользователи в соцсети комментировали видео посадки "НЛО". Кто-то заметил, что это "Круто!" Кто-то засомневался и предложил взглянуть внимательнее. "Я не знаю, что это такое, давайте посмотрим, или кто-то здесь что-то знает", — написал этот человек. Видео также анализировали в Tiktok — удивлялись необыкновенному событию.

Отметим, позже администрация университета опубликовало объяснение, что же на самом деле произошло на территории кампуса.

"Тайна разгадана: космический корабль был транспортом новых талисманов UAH, Гормона и Нейрона, студентов программы межпланетного обмена. Добро пожаловать!", — написали в аккаунте Университета Алькалы.

Напоминаем, ранее Фокус рассказывал о похожих удивительных событиях. Например, летом 2022 года шар диаметром 1 метр обнаружили над Сирией: он обеспокоил даже Пентагон. Впрочем, расследователи выяснили, что же тогда на самом деле произошло. Ряд исследователей также опубликовали вывод относительно фото НЛО, которое сделали в 2010 году: уверены, что это фотография настоящего внеземного объекта.