"Невероятно": женщина подружилась с настойчивым "соседом" и его семьей (видео)

Дружба женщины и целого семейства журавлей началось с одного стука в дверь и длится уже несколько лет. Она дала всем птицам имена, научила их общению через камеру и даже приобрела для них бассейн.

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Журавль Карл, который вместе с семьей гнездится на поляне во Флориде, завел дружбу с местной жительницей. Теперь птицы агрессивно стучат в ее дверь, когда не находят семян в кормушках. Деталями чрезвычайного общения поделились в издании Newsner.

Отум Кочелла проживает в микрорайоне, который окружает большое озеро. В этой местности царит дикая природа, поэтому жители привыкли оставлять семена для птиц. Особенно важно это в сезоны, когда погода меняется и естественных источников пищи не хватает.

Большинство птиц перекусывают оставленными семенами и убегают, но один из местных журавлей оказался чрезвычайно дружелюбным и смелым. Карл совсем не боится людей и даже наоборот — требует от Отум дополнительной порции.

"Впервые, когда я поняла, что Карл знает его имя, я была в задней части дома, в своей спальне, и увидела, как он идет с моего заднего двора на передний. Я крикнула в окно своей спальни: "Эй, Карл!", и он побежал к моей входной двери! Тогда я поняла, что мы друзья", — рассказала женщина.

Карл поселился рядом с кормушками, которые принадлежат Отум, и ежедневно посещает ее двор. Когда еды недостаточно, птица стучит своим клювом в дверь и требует добавки. Это может происходить несколько раз в день. Более того, в отсутствие хозяйки дома, журавль общается с ней через камеру видеонаблюдения.

"Если другие птицы съедают все утренние семена до того, как он доберется до них, он настойчиво стучит. Если мы дома, это пугает, он такой громкий. Через камеру я прошу его уйти, потому что боюсь, что на днях он разобьет мои стеклянные двери", — объяснила Отум.

Карл живет не один на берегу озера, а имеет семью. На любимый двор он неоднократно приводил "жену" Карлу, двухлетнего сына Карла-младшего и Кевина, родившегося в апреле.

У Кевина был брат-близнец Кайл, но тот погиб. Птенец переходил дорогу, когда его сбила машина. Специалистам не удалось спасти жизнь маленького журавля.

"Я так скучаю. Мы потеряли Кайла вчера. Люди могут быть жестокими и бессердечными", — комментировала в соцсетях Отум.

После трагической смерти птенца женщина установила на дороге знак о том, что проезжую часть могут переходить журавли. Нередко можно увидеть, как она помогает подопечным перейти на другую сторону улицы.

Однажды Отум заметила, как Кевин охлаждался в маленькой миске с водой. Впоследствии женщина установила для своих крылатых друзей детский бассейн.

"Наблюдать за ними в течение последних нескольких лет было невероятно", — заявила она.

Карл-младший не проживает в семейном гнезде после рождения Кевина и Кайла. Журавль поселился на другом берегу озера, но это не мешает ему периодически наведываться к подруге отца. Птица также умеет стучать в дверь, но делает это более спокойно и терпеливо. Отум считает это вежливостью.

Несмотря на требовательное поведение женщина любит Карла и всю его семью. Она считает птиц своими уникальными друзьями.

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