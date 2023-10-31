"Неймовірно": жінка потоваришувала з наполегливим "сусідом" і його сім'єю (відео)

Дружба жінки та цілого сімейства журавлів розпочалася з одного стуку у двері та триває вже кілька років. Вона дала всім птахам імена, навчила їх спілкування через камеру та навіть придбала для них басейн.

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Журавель Карл, який разом із родиною гніздиться на галявині у Флориді, завів дружбу з місцевою мешканкою. Тепер птахи агресивно стукають у її двері, коли не знаходять насіння в годівницях. Деталями надзвичайного спілкування поділилися у виданні Newsner.

Отум Кочелла проживає в мікрорайоні, який оточує велике озеро. У цій місцевості панує дика природа, тож жителі звикли залишати насіння для птахів. Особливо важливо це в сезони, коли погода змінюється та природних джерел їжі не вистачає.

Більшість птахів перекушують залишеним насінням і тікають, проте один із місцевих журавлів виявився надзвичайно доброзичливим і сміливим. Карл зовсім не боїться людей і навіть, навпаки, вимагає від Отум додаткової порції.

"Уперше, коли я зрозуміла, що Карл знає його ім’я, я була в задній частині будинку, у своїй спальні, і побачила, як він іде з мого заднього двору на передній. Я крикнула у вікно своєї спальні: "Гей, Карле!", — і він побіг до моїх вхідних дверей! Тоді я зрозуміла, що ми друзі", — розповіла жінка.

Карл оселився поряд із годівницями, які належать Отум, і щодня відвідує її двір. Коли їжі недостатньо, птах стукає своїм дзьобом у двері та вимагає добавки. Це може відбуватися кілька разів на день. За відсутності господині будинку журавель спілкується з нею через камеру відеоспостереження.

"Якщо інші птахи з’їдають усе ранкове насіння до того, як він добереться до нього, він наполегливо стукає. Якщо ми вдома, це лякає, він такий гучний. Через камеру я прошу його піти, бо боюся, що днями він розіб’є мої скляні двері", — пояснила Отум.

Карл живе не один на березі озера, а має родину. На улюблене подвір’я він неодноразово приводив "дружину" Карлу, дворічного сина Карла-молодшого та Кевіна, народженого у квітні.

Кевін мав брата-близнюка Кайла, але той загинув. Пташеня переходило дорогу, коли його збила машина. Спеціалістам не вдалося врятувати життя маленького журавля.

"Я так сумую. Ми втратили Кайла вчора. Люди можуть бути жорстокими та безсердечними", — коментувала в соцмережах Отум.

Після трагічної смерті пташеняти жінка встановила на дорозі знак про те, що проїжджу частину можуть переходити журавлі. Нерідко можна побачити, як вона допомагає підопічним перейти на інший бік вулиці.

Одного разу Отум помітила, як Кевін охолоджувався в маленькій мисці з водою. Згодом жінка встановила для своїх крилатих друзів дитячий басейн.

"Спостерігати за ними протягом останніх кількох років було неймовірно", — заявила вона.

Карл-молодший не проживає в сімейному гнізді після народження Кевіна та Кайла. Журавель оселився на іншому березі озера, але це не заважає йому періодично навідуватися до подруги батька. Птах також вміє стукати у двері, але робить це більш спокійно й терпляче. Отум вважає це ввічливістю.

Попри вимогливу поведінку жінка любить Карла та всю його родину. Вона вважає птахів своїми унікальними друзями.

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