"Не подлежит спасению": 89-летний мужчина уже 27 лет пытается развестись со своей женой

Нирмал Сингх Панесар и его жена Парамджит Каур поженились в 1963 году. Мужчина служил в армии, а его супруга была учительницей и они оба считали свой брак "нормальным", пока мужчину не отправили в командировку в другой город.

Related video

В Индии Верховный суд отклонил просьбу о разводе мужчины, прожившего со своей женой почти 40 лет и пытавшегося развестись с ней в течение 27 лет. Об этом пишет India Times.

В Индии общество часто выступает против разводов. Даже юридическое аннулирование брака обычно производится только в случае явных доказательств насилия или жестокости со стороны одного из супругов. Давление семьи часто заставляет людей оставаться в несчастливом браке, но даже если один из них требует развода, суды редко его удовлетворяют. Эти факты были недавно еще раз подтверждены в судебном деле, которое попало в мировые новостные заголовки.

Важно

Годами скрывала правду: женщина узнала, что подруга украла ее "потерянное" свадебное платье

89-летний отставной офицер ВВС и дипломированный врач, который на протяжении почти трех десятилетий пытался развестись со своей 82-летней женой, учительницей на пенсии, в очередной раз получил отказ от Верховного суда Индии, несмотря на то, что их брак был признан "не подлежащим спасению".

Нирмал Сингх Панесар и его жена Парамджит Каур Панесар поженились в 1963 году. У них родилось трое детей — две дочери и сын. Нирмал служил в индийской армии, а его супруга была учительницей, и хотя оба жили напряженной жизнью, оба считали свой брак "нормальным" до января 1984 года, пока мужчину не отправили в командировку в другой город.

Муж утверждает, что жена отказалась присоединиться к нему, предпочтя жить со своими родителями, а затем и с сыном. Несмотря на несколько попыток урегулировать разногласия, брак распался, и в 1996 году Нирмал подал на развод в окружной суд. Через четыре года он получил положительное решение, но оно было быстро отменено после апелляции Парамджит, утверждавшей, что она всеми силами старалась сохранить их "священные отношения".

Иллюстративное фото Фото: freepik

С тех пор индиец, покинув в 1990 году службу в ВВС Индии в звании командира, пытался добиться рассмотрения своего дела в Верховном суде Индии, чтобы наконец получить развод. В начале этого месяца его желание исполнилось, но результат оказался не совсем тем, на который он рассчитывал.

Коллегия в составе судьи Анируддха Бозе и судьи Бела М Триведи постановила, что, хотя брак супругов "не подлежит спасению", этого недостаточно для развода. В решении Верховного суда была учтена и позиция жены. 82-летняя женщина утверждала, что, несмотря на десятилетнюю разлуку с мужем, она готова заботиться о нем в старости. Она также просила суд не давать развод, поскольку не хочет умирать с "клеймом" разведенной.

Ранее Фокус сообщал, что супружеская пара "устроила" необычную свадьбу на свалке. Айрис Хсуэ, активистка Greenpeace, и ее жених устроили свою "экологически чистую свадебную церемонию" в январе и попросили своих гостей принести с собой контейнеры для сбора остатков пищи.

Также стало известно, что женщина узнала страшную тайну мужа после получения наследства. Семейная пара планировала обзавестись собственным жильем, но у мужчины были другие планы на неожиданно полученные деньги.